Az új, 2021–2027 közötti költségvetési ciklusban nemzeti stratégiának nevezik az uniós pályázatok jelenleg vidékfejlesztési tervként ismert csoportját. A mezőgazdasági minisztérium jelenlegi vezetőségének elgondolása szerint a hazai nemzeti stratégiának három fontos célkitűzése lesz: a raktározás és a feldolgozás fejlesztésének támogatása, a szövetkezés támogatása, valamint a családi gazdaságok fejlesztése – ezeken a területeken nagy hiányosságok észlelhetők. Románia eddig a 2014–2020-as vidékfejlesztési alapokból hozzáférhető összeg 67 százalékát hívta le, fizette ki, ha ehhez hozzáadjuk az előlegként kifizetett tételeket, akkor a lehívási ráta 74 százalékos. Ezzel Románia az unió szintjén a vidékfejlesztési pénzek elköltésében a 12. helyen áll. Moraru szerint a rendelkezésre álló összeg szinte egészében le van fedve támogatási szerződésekkel. Az egyetlen intézkedés, ahol még van egy kevés pénz (és ahol újabb kiírás is lesz), az a fiatal gazdák támogatása (6.1-es intézkedés). Itt csak azon fiatalok pályázhatnak, akik külföldről szeretnének hazatelepülni, a megmaradt összeg mintegy 20 millió euró, a kiírást jövő év elején szeretnék újraindítani.

Az unió vidékfejlesztési alapjából valamivel kevesebb pénz jut Romániának, mint az előző hétéves időszakban, a korábbi 8,125 milliárdhoz képest összesen 6,7 milliárd euró, amelyhez az állami költségvetésből is hozzá kell tenni még. Egyelőre a tagországoknak engedélyezett pótlási százalék nem ismert, de mindenképp 20–35 százalék közötti lesz. Ehhez adódik még egy 750 millió eurós pályázható összeg, a Nemzeti Megszilárdítási és Helyreállítási Programból (ezt is uniós pénzekből finanszírozzák, a vírus okozta gazdasági károk enyhítésére indították), ez többnyire az élelmiszer-ellátás biztonságát szolgáló intézkedések megvalósítására lesz pályázható. A szakminisztérium vezetősége főleg terményraktárak építésére szeretné ezt a pénzt fordítani. A vezérigazgató szerint a kétéves átmeneti időszakban biztos, hogy folytatódik majd a 4.1-es intézkedés (a gazdaságok korszerűsítése) pályázhatósága, valamint a kis és a családi gazdaságok támogatása (6.3-as intézkedés a vidékfejlesztési tervben), hogy elkerüljék ezek felszámolását. Biztosan lesz pályázati kiírás a fiatalok vidéken történő megtelepedésének támogatásánál is.

A nemzeti stratégia kidolgozása folyamatban, rendszeresek a munkaülések a munkacsoportokban és szakbizottságokban a minisztérium szintjén, és amikor kikristályosodnak az uniós eligazító irányvonalak, a stratégia vázlata már kész is lesz. Azt is szeretnék, hogy nézzék meg, melyik az a tíz feldolgozott alapélelmiszer, amelyből a legtöbbet importálunk, és ennek függvényében ezeket az ágazatokat fejlesszék leginkább a pályázati pénzek segítségével az új nemzeti stratégiában.