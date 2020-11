Az SZNT emlékeztetett, a május 7-i határidőig nem sikerült teljesíteni a területi kritériumra vonatkozó aláírásgyűjtést, a féléves hosszabbítás lejártakor az említett földrajzi kritérium összesen öt országban teljesült (Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban és Litvániában). A sikerhez azonban legalább további két tagállamban szükséges teljesíteni a feltételeket, így – az Európai Bizottság ez ügyben hozott rendeletét is figyelembe véve – folytatják az aláírásgyűjtést. „Nyilvánvalóvá vált, hogy a nemzeti régiók ügye nem csupán magyar nemzeti ügy, hanem – az eredeti elképzelésnek megfelelően – a saját állam nélküli vagy idegen állam területén élő nemzetek közös ügye is. Fontos hangsúlyozni, hogy a szolidaritáson túl a mozgalom azt is el szeretné érni, hogy a nemzeti régiók az Európai Unió intézményeiben is hallassák hangjukat, érvényesítsék saját érdekeiket. Váljon láthatóvá Európa láthatatlan nagyhatalma, hiszen a nemzeti régiók össznépessége meghaladja az ötvenmillió főt” – olvasható az Izsák Balázs elnök közlemé­nyében.

Megjegyzik, a népi kezdeményezés lényegénél fogva népek, nemzetek együttműködését jelenti, „azok akaratát jeleníti meg, akiket folyamatosan alkukra, engedményekre, kompromisszumokra kényszerítenek, és nemzeti céljaikat nem érhetik el”.