A megkeresés kapcsán kibocsátott közleményben a parlamenti képviselő arra hívja fel Anisie figyelmét, hogy rengeteg szülői és tanári panasz érkezett hozzá. A megfogalmazók az online oktatás nehézségeivel kapcsolatosan fejtették ki álláspontjukat. Benkő Erika szerint az elmondottak azt mutatják, hogy mások a problémák az elemi osztályok esetében és mások a felsőbb osztályoknál. Utóbbiaknál inkább technikai jellegű kérdések merülnek fel (az eszközök hiánya, az internetelérés problémája, vagy maga a tény, hogy a tanári munka vált nagyon nehézzé és a diákok munkája nagyon nehezen követhetővé), az elemi osztályokban azonban ennél is súlyosabbak a problémák.

A képviselő úgy véli, a gyermekek életkorát alapul véve, valamint azt a fajta alapvető tudást, amit még el kell sajátítaniuk, egyértelmű, hogy a szülőknek kellett átvenni az oktatást, azaz a tanítók feladatát. „Teljességgel a szülőkön múlik az, hogy az elemi osztályokban a gyermekek a feladatokat megkapják, azokat megtanulják és azt majd be is küldjék a tanítóknak. Olyan alapvető dolgokról van szó, mint az írás, olvasás, számolás, román és angol nyelv alapszintű elsajátítása, amiben legtöbb szülő nincs, ahogy felkészült legyen, ráadá­sul dolgozniuk kell, és nem mindenkinek jut ideje arra, hogy napi szinten, több órán át, következetesen és kitartóan helyettesítsen egy pedagógust” – fogalmaz. A politikus szerint elsősorban az elemi osztályokban sérül a gyermekeknek a tanuláshoz való joga, a lemaradást pedig nagyon nehéz lesz behozni.

Benkő Erika továbbá megjegyzi, hogy a szülők és a tanárok folyamatosan erős jelzéseket küldenek a kormány felé, az azonban nem veszi ezeket figyelembe. A kabinet feladata lenne, hogy érdemben foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, még akkor is, ha járvány van. Meg kell találni azokat a megnyugtató és biztonságos megoldásokat, melyek elejét veszik annak, hogy a most elemibe járó gyermekek nagy többsége behozhatatlanul lemaradjon a tanulásban. A tanügyminiszterhez intézett levélben arra kér választ, hogy hosszú távon, amennyiben a járvány valóban elhúzódik, milyen stratégiával rendelkezik a kormány, milyen megoldást vezet be főleg az elemi osztályokban kialakult tarthatatlan helyzet megoldására, valamint hogy mi indokolja azt, hogy a román kormány nem követi a legtöbb európai országban alkalmazott gyakorlatot, ahol a nagyon szigorú intézkedések mellett is működnek az iskolák, különös tekintettel az elemi oktatásra. A képviselő felidézi, összesen két országban vannak Európában bezárva az iskolák, s ezek közül egyik Románia. Arra a kérdésre vár választ a minisztertől, mi indokolta a kormány ezen intézkedését, holott például Franciaországban, ahol sokkal nagyobb a fertőzöttségi arány, az általános intézkedések is szigorúbbak, az iskolák mégis nyitva vannak.