Még sokáig maradhatnak a belügynél a helyi rendőrök

Az elöljáró szerint a kérdést már több rendben feltették a belügyminisztériumnak is, de érdemleges választ nem kaptak arra, hogy egyáltalán mikor tervezik, hogy az intézmény ismét önkormányzati hatáskörbe kerüljön. Mindezt úgy, hogy március 16-a – a szükségállapot kihirdetése – óta a teljes kötelék a belügyminisztérium alárendeltségében működik, a vészhelyzet elrendelését követően nem változott semmi, továbbra is saját belátásuk szerint használják az egységeket (át is csoportosítva egyeseket, ha éppen úgy látják jónak), a költségeket viszont az önkormányzatoknak kell állniuk. Antal Árpád szerint március közepe óta 2,4 millió lejébe került ez Sepsiszentgyörgynek, amit saját forrásokból kellett fedezniük, úgy hogy a helyi rendőrség működésébe nem volt beleszólásuk. A szaktárca egyebek mellett azt állítja, hogy az egységek így is a közösséget szolgálják, ezért nincs igazán jelentősége, hogy kinek az alárendeltségében vannak éppen. A helyi rendőrség kérdése egyébként már június közepén felmerült, amikor is a kormány az ígéretek ellenére nem helyezte vissza az intézményt önkormányzati alárendeltségbe, és ez azóta sem változott. (ndi)