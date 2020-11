Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni.

Előjegyzéses könyvkölcsönzés

A Sepsiszentgyörgyön meghosszabbított, vörös forgatókönyv szerinti járványügyi szabályozások értelmében a Bod Péter Megyei Könyvtár zárva tart. A korlátozás feloldásáig kizárólag előzetes kérés és előjegyzés alapján kölcsönöznek továbbra is könyveket, az igényelt kötetek a könyvtár kertjében vehetők át. A telefonos igényléseket kedden 9–17, szerdától péntekig 9–15 óráig fogadják. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Bővítették a könyvtári szolgáltatások körét, az olvasóknak lehetőségük van online bejelentkezni könyvtári fiókjukba és a hosszabbításokat, könyvigényléseket ott elvégezni. A bejelentkezés útmutatója a honlapon a kmkt.ro/Szolgáltatások/Online bejelentkezés menüpontban érhető el. Ebben a rendhagyó időszakban továbbra sem számítanak késedelmi díjat a kikölcsönzött dokumentumokra.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 23 órától november 12-én reggel 4 óráig felfüggeszti Kézdivásárhelyen, Oroszfaluban, Szászfaluban, Sárfalván és Nyujtódon az ivóvíz-szolgáltatást a Dózsa György utca vízvezetékének a Molnár Józsiás utca új vezetékére való rácsatlakoztatása miatt. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

ÁRAMSZÜNET. Csütörtökön 9–13 óráig Egerpatakon, Bitán és Rétyen szünetel az áramszolgáltatás.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

FOGADÓÓRÁK. A vészhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. ♦ Minden csütörtökön 15 és 17 óra között Vargha Fruzsina alpolgármester válaszol a fiatalok kérdéseire a 0267 316 365-ös telefonszámon.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon jelezhetők.

Koronavírussal kapcsolatos fontos információk

* Ha légzőszervi betegség vagy a COVID-19 betegségre jellemző tüneteket észlel, maradjon otthon és vegye fel a kapcsolatot családorvosával.

* Ha rosszabbodik az állapota, hívja az 112-es számot.

* Ha pozitív eredményt kap, azt azonnal átküldi a laboratórium a területi közegészségügyi igazgatóságnak, így ott nyilvántartásba kerül, és felveszik önnel a kapcsolatot, nem kell jelentkezni.

* Ha további információkat szeretne az otthoni karanténról, vagy külföldről érkezett haza, hívja a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság telefonos ügyfélszolgálatát: 0214 144 467, naponta 8–22 óráig.

Hitvilág

TOURS-I SZENT MÁRTON PÜSPÖK EMLÉKNAPJA van ma. Ebben az esztendőben Sepsiszentgyörgy katolikus, illetve más óvodás és iskolás csoportjai szerényen, de mégis megemlékeznek Szent Mártonról egy rajzversennyel. A nyertes gyerekrajzok a központban kifeszített banneren tekinthetőek meg. Szent Mártonról írják életrajzírói: „Életében sok lelket térített Istenhez jó példájával, tanításával. Így volt ő Jézus lámpása, fényhordozója.” S Szentkatolna filiájában, Kézdimartonfalván a Szent Márton-búcsús szentmisét november 15-én, vasárnap 12 órakor tartják.

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP lesz ma Kézdikőváron, csütörtökön Bereckben, pénteken Imecsfalván, szombaton Esztelneken.

ANYA-LÁNYA LELKI NAP. A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ által november 14-ére tervezett online anya-lánya lelki napot betegség miatt jövő év januárra halasztották. A szervezők az érdeklődők megértését kérik.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia (telefon: 0267 313 112; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.