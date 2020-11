Előre be nem jelentett villámlátogatásra érkezett kedden Sepsiszentgyörgyre Violeta Alexandru munkaügyi miniszter, aki a tárcának alárendelt intézményeket látogatta végig a Nemzeti Liberális Párt helyi képviselőinek társaságában. A terepen folytatott ellenőrzést is magában foglaló látogatást követően Alexandru sajtótájékoztatón adott hangot elégedetlenségének a megyei foglalkoztatási ügynökség, a nyugdíjpénztár, a szociális kifizetési ügynökség, valamint a munkafelügyelőség működése kapcsán, egyebek mellett a hatékonyság és a szervezettség hiányát róva fel elsősorban az intézményvezetőknek.

A miniszter azzal indokolta látogatását, hogy munkamódszeréhez tartozik, hogy ismerje a kendőzetlen valóságot, és következtetéseit ne csak a papíron szereplő adatok alapján vonja le, hiszen azok torz képet mutathatnak. Sepsiszentgyörgyre is előzetes értesítés nélkül jött, és meglátása szerint jól tette, mivel így nem kozmetikázott helyzettel kellett szembesülnie. Összességében azt tapasztalta, hogy egyik intézménynél sem mozgósították kellőképpen az alkalmazottakat, nem alkalmazkodtak a helyzethez, pedig ezt a szaktárca több rendben is egyértelművé tette. Meglepte egyebek mellett, hogy az intézmények majdnem üresek voltak, de nem tudta eldönteni, annak következtében, hogy a hivatalnokok otthonról végzik a feladatukat, és miként, vagy másról van szó. Mind a négy helyen tájékoztatást kért az intézményvezetőktől arról, hogy miként szervezték át a tevékenységet a járványhelyzetre való tekintettel, és mit tettek a mozgósításért, a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézésért. Az első benyomása az volt, hogy nem sok történt ezen a fronton.

A tárcavezető pár példát is említett. A nyugdíjpénztárnál több olyan kérelmet is talált, amelyek rendezése évek óta húzódik, és ez elfogadhatatlan, emellett az archívumban lévő anyagok megőrzése körül is gondok vannak. A foglalkoztatási ügynökség esetében több jel is arra utalt, hogy a vezetőség nem jól végzi a dolgát, a tevékenység megszervezése körül több hiányosságot is felfedezett. Újságírói kérdésre a miniszter elmondta: Kovászna megye egy ideje lemaradásban van, ami például a kényszerszabadságokra vonatkozó támogatások rendezését illeti, de nem ez az egyetlen terület.

A munkafelügyelőség esetében úgy látja, nem teljesítik megfelelően a minisztériumi elvárásokat, így nem ellenőrizték alaposan és eljárás szerint, hogy a munkaadók átszervezték-e a munkaprogramot, hogy csökkentsék a koronavírussal történő fertőzés esélyét. Alexandru szerint papíron minden jól mutatott, de a terepen – két nagyobb, több száz alkalmazottat foglalkoztató vállalkozást kerestek fel az intézmény vezetőjével közösen – már egészen másként nézett ki a helyzet. Lapunk felvetésére, hogy a felügyelőség évek óta személyzet és eszközhiánnyal küzd, és talán ezért vannak gondok a hatékonyság körül, a miniszter kijelentette: neki is felvázolták ezeket, de „először jó lenne azt látni, hogy rendesen elvégzik a munkájukat, és akkor lehet beszélni személyzetbővítésről, eszközvásárlásról”.