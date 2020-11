A hiányzók ellenére nem feltartott kézzel állt ki idegenben a Bunduc – Zsombori, Postolică (Péter, 60.), Tankó, Gáll, Gajdó G., Gazda (Solovăstru, 60.), Babei, Telcean (Gyerő, 70.), Mojzi (Bandi, 46.), Becze (Vasiloi, 46.) összetételű kézdivásárhelyi csapat, amely az első félidőben több veszélyes helyzetig is eljutott, azonban nem sikerült bevenni a hazai kaput. A Duna-parti gárda a 45. percben egy szögletet követően megszerezte a vezetést (1–0), majd alig kezdődött meg a második félidő, büntetőhöz is jutott, amit viszont nem tudott értékesíteni. Az egygólos hátrányban játszó Kézdivásárhelyi SE kitámadott, a házigazdák pedig ezt kihasználva ellentámadásból kétszer is betaláltak (3–0).

A kézdivásárhelyi csapat sorozatban második vereségét szenvedte el, szombaton pedig újabb nehéz összecsapás vár a céhes városi labdarúgókra, az idei utolsó mérkőzésen az éllovas Brassói Corona látogat a Sinkovits Stadionba. (miska)