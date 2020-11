Mintegy fél éve működik Sepsiszentgyörgyön az a cukrászműhely, melynek konyháján egy igen fiatal cukrászlány szorgoskodik. Bár viszonylag későre vált egyértelművé, hogy ezt az utat választja, ma már úgy érzi, amennyiben újra kellene kezdenie, akkor is a sütemények világába lépne be. Csíki Hanna és kis csapata kezei alól nap mint nap olyan desszertek kerülnek a pultra, melyeket azok is bátran fogyaszthatnak, akik számára egyébként tilos hagyományos alapanyagokból készült édességet enni, akárcsak azok, akik az egészséges életmód hívei.

Borongós őszi délelőttön indulok a Gödri Ferenc utcai cukrászműhely felé, ajtaján diszkrét fehér felirat áll: Flour Power cukrászműhely. Jó helyen járok. Amint belépek a hangulatos térbe, melyet a friss sütemény illata leng be, ez az érzés erősödik tovább. Már csak ez elegendő lenne, hogy az ember jobb kedvre derüljön, ám a különféle tortaszeletekkel kecsegtető hűtő látványa azonnal lenyűgöz. Közelebb hajolva nem csak az alkotások nevére, de arra is figyelmes leszek, hogy minden sütemény mellett kis táblával jelzik, mit nem tartalmaz: fehér lisztet, cukrot, tejet, s olyan tortaszeletek is sorakoznak a polcon, amelyek „mindenmentesek”, azaz nincs bennük állati eredetű termék. Miközben az aprósüteményeket is megcsodálom, törékeny alkatú, fiatal hölgy pillant ki a konyhából, s néhány perc múlva már halkan, de rajongással mesél az útról, mely a saját cukrászdájáig vezetett.



Itthon kamatozik a külföldi tapasztalat

A 22 éves Csíki Hanna a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium növendékeként végzett 2017-ben, s volt idő, amikor állatorvosnak készült, ám csak középiskolai tanulmányai befejeztével kezdett komolyan foglalkozni a pályaválasztással. Interneten pillantotta meg egy cukrásziskola hirdetését, s úgy döntött, jelentkezik. Így került Szegedre, ahol a Hansági Ferenc Szakképző Iskola diákja lett. Nem csupán a tanulásban lelte örömét, de megkedvelte osztálytársait, tanárait, megszerette a szakmát, és szívesen járt a gyakorlati képzésekre kijelölt cukrászdákba is.

– Egyik héten képzésen voltunk, a másikon pedig egy külsős gyakorlaton, s akárcsak a cukrászok, reggel hatkor már indultunk dolgozni, s bizony előfordult, hogy este kilencig tevékenykedtünk, másnap reggel pedig kezdtük elölről – idézte fel a kezdeteket. Egy évet egy hagyományos, a következőt pedig egy modern, reformcukrászdában töltötte gyakorlattal, tanulással.

Miközben beszélgetünk, vásárló toppan a kis üzletbe, aprósüteményre esik a választása, s Hanna máris hozza a konyhából a frissen készült mandulás linzert is, melyet baracklekvárossal társítva rendez egy csinos dobozba.

Az első évet záró nyáron hazajött, éppen akkor indult egy pályázati lehetőség is, a Vállalkozz Erdélyben. Úgy döntött, belevág, s úgy tekintett a helyzetre, mint amiből tapasztalatot nyerhet. Bár sok türelmet, papírmunkát igényelt a folyamat, sikerrel jártak, megszerezte a támogatást.

– Úgy gondoltam, a két év alatt szerzett tapasztalatommal szerencsét próbálok itthon, a helyi emberekkel is megismertetem az újdonságokat. Láttam, hogy Magyarországon nagy a kereslet az úgynevezett „mentes” sütemények iránt, és érdekesnek tűnt más alapanyagokat használni, hiszen maglisztekkel, mandula- vagy rizsliszttel dolgozni valódi kihívás, teljesen másként viselkednek, mint a fehér liszt. Nyáron besegítettem édesanyáméknak is (a Mikó cukrászdában – szerk. megj.), akkor hallottam, hogy sokan keresik a cukor- vagy a laktózmentes süteményeket. Így jött az ötlet, hogy ezekkel foglalkozzam.



Hagyományt folytat, de újdonságot kínál

Hanna mosolyogva ismeri el, soha nem gondolta volna, hogy szülei nyomdokába lép, még csak nem is érdeklődött a cukrászat iránt, ám szavaiból, gesztusaiból érezni: szívéhez bizony közel áll a szakma, amit választott magának. Erre utal a pulton sorakozó sokféle, változatos sütemény is. Ügyfelei közül legtöbben gluténmentes desszertért térnek be, mások laktózmentes süteményt vásárolnak, de számos tortaszelet elérhető vegán változatban, s akár kérésre is elkészítik, egyéni ízlés szerint, szigorúan állati eredetű hozzávalók nélkül. Az előző hétvégén éppen egy ilyen kérést teljesített egy kisgyermek számára – meséli. Azt tapasztalja egyébként, hogy a fiatalok egészségük érdekében keresik a vegán termékeket, míg az idősebb korosztály inkább az összetevőkre való érzékenység miatt választ nem hagyományos desszertet. Összességében úgy látja, egyre többen küzdenek olyan egészségügyi problémával, melynek okán kénytelenek más alternatívát választani a hagyományos süteményekre. Hanna azonban minden korosztálynak ajánlja termékeit, a sokoldalú kínálatban bárki talál kedvére való desszertet, ropogtatnivalót.

A hagyományos búzalisztet leg­gyakrabban maglisztekkel helyettesíti a műhelyben szorgoskodó két cukrász, desszertjeik alapanyaga ezért is sokféle: zab-, rizs-, mandula-, lenmag-, gesztenye-, kókusz vagy mákliszt. Különlegességük a sütemények állagában is megmutatkozik, de ízük is tükrözi, ennek ellenére kellemes, könnyed vagy éppen roppanós desszert születik belőlük. Hanna többször is úgy fogalmaz, kihívás ezekkel az alapanyagokkal dolgozni, mivel teljesen másként viselkednek, mint a búzaliszt, tojás vagy cukor a hagyományos süteményekben, kíméletesebb bánásmódot igényelnek, óvatosabban kell nyújtani, hűtőben kell pihentetni a tésztát, más hőfokon kell sütni, másként tárolni a végterméket. Szó esik a tortákról is, melyek állaga könnyedebb, habosabb, van köztük gyümölcsös, és olyan is, mely szigorúan tojás-, tej- és cukormentes, utóbbit eritrittel helyettesítik.



Változatos és megújuló kínálat

A Flour Power cukrászműhely közel harmincféle süteményt és tortaszeletet kínált a január végi nyitáskor, a felhozatal pedig azóta is állandóan bővül, és szezonnak, egyéni kéréseknek megfelelően változik. Lisztmentes tortaszeleteik fehér csoki-málna, csokimousse, citrom-mák, illetve tonkabab-málna vagy sárgarépás kombinációban is készülnek, a tejmentesek közt kókuszmousse, erdei­ gyümölcsös-joghurtos, csokis és gyümölcsös változat egyaránt kapható. Több tortaszelet, így a narancsos-csokis vagy akár a gyümölcsös is cukormentesen készül, hasonlóan a linzerhez, melyet cukormentes lekvárral töltenek. Mindezek mellett jól megférnek az ún. „mindent bele” sütemények: málnás-mascarponés, sósmogyorós-karamellás vagy éppen erdei gyümölcsös-joghurtos torta mellett pogácsa és stangli, habcsók és amerikai keksz, rugelach, túrórudipite vagy éppen barackos linzer. S bár a különlegesebb alapanyagok esetenként többe kerülnek, a kis cukrászműhely árai nem magasabbak, mint amit a megyeszékhely más cukrászdáiban látunk.

A Flour Powerben a vesztegzár ideje alatt is dolgoztak, fogadták a rendeléseket. „Aki ragaszkodik hozzánk, az rendszerint visszatér” – szögezi le Hanna, aki úgy érzi, termékeik fogadtatása jó, számtalan pozitív visszajelzést kaptak, amit biztatásként él meg. Van, aki célirányosan jön bizonyos süteményekért, mások – bár egészségük nem követelné meg – azért járnak vissza, mert megkedvelték a különleges alapanyagokból előállított termékeket.

Csíki Hanna korát meghazudtoló elszántsággal, rajongással avat be mestersége titkaiba. Sok a terve még, nem csupán a közelegő ünnepekre, de önmaga fejlesztésére is. Tanfolyamokra készül, hogy tudását elmélyítse, hogy minél több újdonságot kínálhasson vásárlóinak, és nem rejti véka alá a végső célt sem: nagyon szeretné elérni, hogy mestercukrász legyen. Tudatában van annak, hogy álma rengeteg tanulás, kitartás és türelem árán érhető el, ám elismerte, szeretne olyan jó cukrásszá válni, akit emlegetnek Sepsiszentgyörgyön.

A cukrász ajánlata

Mielőtt elköszöntünk, arra kértem Hannát, osszon meg egy olyan egyszerű receptet olvasóinkkal, melyet otthon is könnyedén elkészíthet bárki. Mivel éppen szezonja van, a sütőtökös kekszet ajánlotta. Hozzávalók: 200 g sütőtök (amelyet előzetesen megsütünk és turmixolunk, hogy könnyebben dolgozhassunk vele), 200 g cukor, 2 db tojás, 0,5 teáskanál só, 0,5 teáskanál gyömbér, 1 teáskanál fahéj, 1 teáskanál szódabikarbóna, 1 teáskanál sütőpor, 250 g liszt, 100 g csokoládé (ét- vagy tejcsoki), 100 g olaj, 100 g kókuszolaj, amelyet megolvasztunk. A hozzávalókat egy edénybe mérjük és jól összekeverjük, habzsákba töltjük és sütőpapírral fedett lemezre (vagy tepsibe) korongokat nyomunk óvatosan a folyékony a masszából. 160 fokon 10–13 percig sütjük. Aki szeretné, a fehér lisztet helyettesítheti gluténmentessel, cukor helyett eritrit vagy xilit is használható.