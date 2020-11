Nem terveznek teljes karantént

A hét elejétől életbe lépett korlátozó intézkedések kizárólagos célja az ország lakosságának védelme és az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás enyhítése – jelentette ki tegnap este Klaus Iohannis államfő. Úgy nyilatkozott, a hatóságok nem mérlegelik az ország teljes lezárását, sem most, sem a karácsonyi időszakban.

Az államfő korábban a járványkezelésről folytatott egyeztetést az érintett intézmények vezetőivel és szakemberekkel. Ezt követő sajtótájékoztatóján leszögezte, amíg nem kerül forgalomba egy hatékony vakcina, a koronavírus megfékezésére egyedüli megoldás a szigorú korlátozások bevezetése. Kifejtette, egész Európa drámai helyzetben van, hiszen a vírus sokkal gyorsabban terjed, mint tavasszal. Érthető, hogy a hatóságok megszorító intézkedéseit nehéz elfogadni egy olyan időszak után, amikor mindannyiunk élete radikálisan megváltozott, ám a világjárvány elleni küzdelem a szolidaritás próbája is, amelyet kötelesek vagyunk kiállni – szögezte le az államfő. Szólt arról is, bár a koronavírus elleni vakcina kapcsán biztatóak a hírek, az oltási kampány tulajdonképpeni lebonyolítására azonban még várni kell, Románia pedig már rendelkezik egy oltási stratégiával. Megismételte, első körben az egészségügyi személyzetet és a fertőzéssel szemben leginkább sérülékeny csoportokat oltják be.

Újságrói kérdésre válaszolva Klaus Iohannis kifejtette, szükséges a leszögezett időpontban megtartani a választásokat, hiszen míg a kormány azon dolgozik, hogy ellenőrzés alatt tartsa a járvány előidézte helyzetet, addig a parlamentet uraló szociáldemokraták „felhúzott kézifékkel” akadályozzák a munkát. Rámutatott arra is, jogosan rendelte el a kormány a vásárcsarnokok bezárását, s azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot, hogy kicsinyes politikai okokból az ellenkezőjéről döntött. Álláspontja szerint egyebek mellett ezért is kell rendes időben megtartani a választásokat, mert csak így vihetők tovább a várt demokratikus kezdeményezések.