Szabadnap a távoktatás idején

A jogszabály szerint abban az esetben jogosultak szabadnapra a szülők, ha 12 évesnél kisebb iskolás gyermeket (fogyatékkal élő gyermek esetében 26 év a korhatár) nevelnek, és a másik szülő nem igényelt fizetett szabadnapot ugyanezen törvény alapján. A képviselők bevezették a tervezetbe azt a kitételt is, miszerint abban az esetben jár a szabadnap a szülőnek, ha tevékenységének jellegéből adódóan nincs lehetősége a távmunkára. Ugyanakkor kiterjesztették a kedvezményezettek körét a krónikus betegségben szenvedő gyermekek szüleire is, akik akkor is jogosultak a szabadnapokra, ha nincs felfüggesztve az oktatás gyermekük iskolájában. A képviselőház döntő házként szavazott a tervezetről.