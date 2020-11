Mégis működhetnek a vásárcsarnokok

Nyitva maradhatnak a készenléti állapot idején is a zárt térben működő vásárcsarnokok – erről szóló módosító javaslatot fogadott el tegnap a képviselőház. A törvényt az RMDSZ is támogatta.

Magyar Loránd, az RMDSZ Szatmár megyei parlamenti képviselője felszólalásában a plénum előtt arról beszélt, a kormány nincs tekintettel a kistermelőkre, de ugyanakkor a helyi gazdaságra sem, a fogyasztókat is megfosztja a szezonális friss termékektől, amelyeket más úton nem tudnak értékesíteni a kistermelők. „Az elfogadott módosítás értelmében törvény írja elő, hogy ezentúl nem lehet bezárni a zárt térben működő élelmiszerpiacokat. A korábban elfogadott rendelkezés kettős mércét alkalmazott a kistermelőkkel szemben, hiszen míg a piacokat bezárta, a zárt térben működő szupermarketek továbbra is nyitva maradhattak” – fogalmazott a parlamenti képviselő, majd hozzátette: ezekben a zárt terekben továbbra is hangsúlyosan be kell tartani a járványügyi szabályozásokat. A törvény az államelnöki kihirdetést követően és a Hivatalos Közlönyben való megjelenés után lép érvénybe.

A módosításra Facebook-bejegyzésében reagált tegnap a Nemzeti Liberális Párt. Mint írták a vásárcsarnokok megnyitását célzó javaslattal a Szociáldemokrata Párt bebizonyította, hogy számára a populizmus fontosabb, mint a szakemberek véleménye. A liberálisok szerint orvosok és a járványtanászok kérték, hogy lépjenek közbe azokon a helyeken, ahol nem tartják be az egészségügyi szabályokat, és ahol nagy a fertőzésveszély, márpedig – véleményük szerint – a zárt térben működő élelmiszerpiacok és vásárcsarnokok ezek közé a helyek közé tartoznak.