NEHÉZ HELYZETBEN A KÓRHÁZAK. Hat koronavírussal fertőzött személy vesztette életét Temes megyében vasárnap és hétfőre virradóra, mivel nem volt hely az intenzív terápiás osztályon – jelentette be Virgil Musta, a temesvári Victor Babeş járványkórház orvosa.

Mindannyian más krónikus betegségben is szenvedtek. Az orvos szerint olyan idős személyek kerülnek kórházba, akiknek más betegségeik is vannak, és akiknek a megmentése egyre nehezebb. „Ha nem lenne ennyi eset, amelyek között nagyon súlyosak is, akik intenzív terápiára szorulnak, lett volna esélyük. Ez történt a tavasszal, amikor nagyon sok ember életét sikerült megmentenünk, mivel még volt hely a kórházakban. Ma a mi kórházunkban egyetlen hely sincs, mint ahogy a CFR és a szív- és érrendszeri betegeket utókezelő központban sincs. Nehéz helyzetben vagyunk” – nyilatkozta Virgil Musta. (Krónika)

ROSSZ INDÍTÁS. A saját hírnevét kell megmentenie Brassó Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) színeiben megválasztott újdonsült polgármesterének, Allen Colibannak, miután a közélet tisztaságát zászlajára tűző párt politikusáról kiderült: nem bontotta ki az igazság minden részletét az egyetemi végzettségével kapcsolatosan az önéletrajzában. Abban ugyanis az szerepelt, hogy a bukaresti műszaki egyetem automatizálási és számítástechnikai szakán végzett, csakhogy ez nem igaz. Kiderült ugyanis, hogy Coliban ugyan valóban járt erre a szakra, ám nem végezte el. Miután nyilvánosságra került a csúsztatás, Coliban gyorsan módosította az önéletrajzot, amelyben már az szerepel, hogy járt az illető szakra, de nem diplomázott le. Azt is közölte, az egyetemi tanulmányokat családi okokból kellett félbeszakítania. Az érintett tanszék dékánhelyettese a sajtó megkeresésére pontosított: Coliban nem abbahagyta a tanulmányait, hanem kizárták az egyetemről. (Főtér)

A CSALÁD MINDENEKFELETT. Az USR–PLUS Iași megyei tanácstagjai bojkottálták a testület ülését hétfőn, miután az újonnan megválasztatott elnök, a nemrégiben környezetvédelmi miniszteri pozíciójából lemondott Costel Alexe a keresztfiát, Sorin Afloareit jelölte az alelnöki tisztségre. A Nemzeti Liberális Pártnak a keresztfiún kívül egy másik, szintén a pártból való javaslata volt az alelnöki tisztségre Marius Danga személyében. Az eset kapcsán nyilatkozó USR–PLUS frakcióvezetője, Ștefan Tanasă úgy vélte, Afloarei jelölése „a Iași megyei polgárok megsértése”. (Transindex)