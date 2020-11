Az utóbbi választásokat tekintve, idén volt a legmagasabb a jelenlét, 1488-an járultak az urnák elé és 1407 szavazat volt érvényes. Október 21-én alakult meg a helyi tanács és iktatták be a község új polgármesterét, aki a tizenhárom önkormányzati képviselővel együtt letette a hivatalos esküt. A tanácstagok: az RMDSZ részéről Lukács Attila, Páll Dénes, Domokos Tünde Imola, Sebestyén András Barna és Harai István, az EMSZ részéről Csiki Dávid, Vitályos Márton, Szabó Imre, Földes Levente, Tóth Levente és Balázs Botond József, a roma párt részéről Balázs Jenő, a Szociáldemokrata Párt részéről pedig Gabriela Damian. Beiktatását követően Pénzes Ágoston az ozsdolai községházán válaszolt kérdéseinkre.

– 1971. július 25-én születtem Kézdivásárhelyen, de családom ozsdolai és én is annak vallom magam – kezdte bemutatkozását Pénzes Ágoston. – Az általános iskolát Ozsdolán végeztem, a középiskolát a kézdivásárhelyi akkori erdészeti líceumban, a mai Bod Péter Tanítóképzőben, majd 1994-ben megszereztem az erdésztechnikusi oklevelet. 1990 és 2020 között, harminc éven keresztül különböző beosztásokban a berecki állami erdészet alkalmazottja voltam. 2002-ben megnősültem, feleségem Ildikó, egy tizennyolc és egy tizenhat éves fiúgyermek boldog édesapja vagyok. Az állami munkahelyem mellett mezőgazdasággal is foglalkozom.

– Mikor döntötte el, hogy megpályázza a polgármesteri tisztséget?

– Már 2012-ben, majd 2016-ban is gondolkoztam azon, hogy jelöltessem magam barátaim és ismerőseim biztatására, de úgy éreztem, csak most jött el az idő, hogy induljak a helyhatósági választásokon. Eddig még helyi önkormányzati képviselő sem voltam, nincs semmiféle tapasztalatom a közigazgatás terén, de azt tartottam szem előtt, hogy ugyanebben a helyzetben volt két egykori munkatársam is, gondolok itt Dimény Zoltánra és Lukács Róbertre, akik erdésztechnikusként lettek polgármesterek Bereckben és Lemhényben.

– Kampány nélkül nyerte meg a választást. Mi ennek a titka?

– Én egyáltalán nem kampányoltam, nekem nem volt sem szórólapom, sem újságom. Persze hogy számítottam a győzelemre, habár nem voltam száz százalékban biztos a sikeremben, de ha úgy ítéltem volna meg a helyzetet, hogy esélytelen vagyok, akkor nem is indultam volna. Falusfeleim bíztak bennem, hiszen a harminc esztendő alatt rengeteg barátot szereztem, akinek lehetett, önzetlenül segítettem. Azt is el kell mondanom, némelyek nemtetszésüket fejezték ki azért, hogy nem „reklámoztam” magam. Köszönetet szeretnék mondani falusfeleimnek, akik nagy számban rám adták a voksukat, bizalmat szavaztak nekem. Ígérem, nem fognak csalódni bennem.

– Mit tűzött ki célként?

– Több cél vezetett ahhoz, hogy induljak a polgármesteri tisztségért. Úgy érzem, jó szervezéssel és a munkához való megfelelő odaállással több eredményt lehet elérni abban, hogy fejlesszük közösségünket. Az emberek véleményét és problémáit meghallgatva, falugyűléseken megvitatva szeretnék olyan döntéseket hozni, amelyek a közösségünk javát szolgálják. Minden lehetőséget ki akarok és ki is fogok használni annak érdekében, hogy Ozsdola elinduljon a fejlődés útján, és természetesen folytatni akarom a már megkezdett pályázati beruházásokat. Azt szeretném, hogy a tanácstagokat pártszínektől függetlenül összefogásra és megértésre bírjam, hiszen az eredményes munkához nem pártoskodásra, hanem egyetértésre van szükség. Vége a választási kampánynak, ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Meggyőződésem, hogy Ozsdolán mindig a jelöltekre és nem a pártokra szavaztak.

– Lesz-e a polgármesternek személyes tanácsadója, illetve gondolt-e községmenedzserre?

– Tanácsadóm nem lesz, ellenben elődöm, Brânduș-Dendyuk Szilveszter lesz a községmenedzser, mivel szükségem van az ő tapasztalatára.