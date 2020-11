Sokaknak volt fontos a Laura Ház

Mióta az esemény szervezése folyik, a Laura Ház közösségi oldalán egymást érik a bejegyzések: Erdővidékről nincs olyan település, ahonnan ne érkezne bátorító üzenet, támogatást kapnak a környékbeli nagyobb városokból és a távolabb élő elszármazottaktól is. Az ismerősök mellett számtalan jószívű ismeretlen is kész az ügy mellé állni.

Elkötelezettségük érthető. A „laurások” az elmúlt húsz évben rengeteg terhet átvállaltak a foglalkozásaikat látogatók családjaitól, miközben türelemmel és odaadással tettek azért, hogy kevésbé szerencsés társaink számára szebbek és értékesebbek legyenek a mindennapok. Minden olyan alkalmat – kézműves vásárokat, városnapokat, jótékonysági eseményeket – megragadtak, amelyen jelenlétükkel bizonyíthatták, a fiatalokat nem lesajnálni, hanem megbecsülni kell, hiszen korlátozottságuk ellenére nem magatehetetlenek, hanem szőni, varrni, énekelni, táncolni tudó emberek, ünnepeinket kezük munkájával szebbé varázsoló alkotók. A folyamatos cselekvésüknek hála a közösség ma már nemcsak elfogadja, hanem széles körben be is fogadja őket.

Cseresznyés Emília, a Laura Ház Egyesület vezetője úgy nyilatkozott, a közösségi oldalon keresztül kapott szeretet és támogatás minden reményüket felülmúlta. Az itthoniak mellett Magyarországról, Ausztriából, Németországból, Spanyolországból, az Egyesült Államokból, Írországból és Hollandiából is érkeztek felajánlások, legtöbben pedig barátaikat is rávették, csatlakozzanak a jó ügyhöz, és nem kevés pénzt gyűjtöttek általuk. A megmozdulás nemcsak anyagiakban volt gazdag – ez mindannak ellenére elmondható, hogy a pontos összeget még megsaccolni sem lehet, mert a felajánlások kis késéssel érkeznek majd be –, hanem a tudomásukra hozott történetek által lelkiekben is. Akadt, aki – bár szerény anyagi körülmények közt él – mégis úgy érezte, a keveséből adnia kell annak, aki valamikor a bajban őt is támogatta; más a születésnapján őt felköszönteni kívánóktól kérte azt, hogy ne ajándékot vegyenek, hanem támogassák a Laura Házat. „Megható volt látni, hogy kicsik és nagyok arcukon mosollyal számoltak be, hogy futva, biciklizve, edzőteremben vagy éppen rolleren mekkora távolságot tettek meg. Köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett” – mondotta Cseresznyés Emília.