Falopás Erdővidéken

A fa eredetét tanúsító papírokat és más dokumentumokat kértek a 44 éves sofőrtől, aki bevallotta, hogy nem rendelkezik semmi effélével, egyszerűen kivágta a fákat és felrakta az autóra. A rakományt elkobozták, és egy közbirtokosságnak adták át, ahol addig marad, amíg a jogos tulajdonos kilétét megállapítják. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a sofőr semmiféle gépjárművezetői jogosítvánnyal nem rendelkezik, így falopás mellett más bűncselekményekért is eljárás indul ellene: jogosítvány nélküli vezetés, illegális favágás és falopás lett végül a rendőri intézkedés mérlege. A férfit rutinszerűen tesztelték alkoholszondával is, ennek eredménye azonban negatív volt. (demeter)