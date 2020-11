Az előadást, amelyet márciusban mutattak be, olyan érdeklődés övezte, hogy a bemutatóra már a promóciós kampány megkezdése előtt elfogytak a jegyek. Nagyon kevesen láthatták, mert néhány nappal a bemutató után szükségállapotot vezettek be Romániában, és felfüggesztették a színházi előadásokat. Ezért újabb bemutatóként tekinthetünk erre az eseményre, annál is inkább, mert Liviu Popa szerepét Iulian Trăistaru, a színház új fiatal színésze, a D-butan-T fesztivál egyik nyertese veszi át.

Az élő streamingfelületre be­lépési lehetőséget a iaBilet.ro-n lehet váltani, ahol a színházszeretők, érdeklődők a meghirdetett időpontban a jegyen lévő kóddal léphetnek be a felületre és tekinthetik meg az előadást.

Alecsandri komédiája Ghiftui, egy gazdag birtokos személye köré épül, aki engedi meggyőzni magát, hogy ideje megnősülnie, annak ellenére, hogy megrögzött agglegény. Egy váratlan, verekedést eredményező veszekedés során egy tóba esik ellenfelével együtt, és azt hiszi, hogy megölte a másikat. Ami ezután következik, mulatságos helyzetek sora, melyeken keresztül a szereplők mintha a káosz és a félreértések körhintájában keringenének, amit végül a játékos véletlen old fel.

Az előadás új változatának bemutatójára november 15-én, vasárnap 19 órakor kerül sor. Iulian Trăistaru mellett az előadásban játszik: Anca Pitaru, Claudia Ardelean, Elena Popa, Camelia Paraschiv, Mona Codreanu, Costi Apostol, Sebastian Marina és Daniel Rizea.

Az előadás megtekintéséhez jegyek kaphatóak a iaBilet.ro honlapon. A jegy ára 15 lej, melyhez hozzáadódik egy 3 lejes díj az online felületre való belépésért.

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Kik éltek, hogyan éltek Baróton. Az Egyed utca. 20.10 Kávézz Annamarival és Enikővel. Utazás a szíved körül – Ágoston Annamary könyvének bemutatója. 20.50 Barót város önkormányzatának rendkívüli ülése. Szakbizottságok alakulása és alpolgármester-választás. 21.15 Trianon emlékezete, istentisztelettel egybekötött emléktábla-avatás. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

RTV2. Ma 13 órától: Aranyszalagtár: In memoriam Visky Árpád – Egy, a hetvenes évek végén készült felvétellel emlékeznek a 80 évvel ezelőtt született Visky Árpádra. A sepsiszentgyörgyi színművész József Attila egyik versét mondja el. v Erdély napórái – A napórás sorozat 24. része a Szilágy megyében található napórákat mutatja be. Szi­lágynagyfaluban a református templomon van egy régi nap­óra, Kisdoba faluban egy hétvégi ház falán, és a zilahi Alexandru Papiu Ilarian Szakiskolában volt egy pontos napóra, amely már nincs meg, ugyanis a kőtömb, amelyre készült, széttörött. Ezeket mutatja be a dokumentumfilm.

Nyakig a Demboviccben

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete a 2018-ban kiírt, Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett, Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után idén újabb pályázatot hirdet. A témakör ugyanaz, s amint a pályázat címe – Nyakig a Demboviccben – is jelzi, a kiíró ironikusan összegző véleménycikkeket vár az utóbbi száz év nemzetpolitikájának témakörében. Bárki pályázhat életkortól, lakhelytől és állampolgárságtól függetlenül. A beküldött munkák terjedelme nem haladhatja meg a 6000 leütést (szóközökkel együtt). Pályázni kizárólag magyar nyelvű, a benevezésig közzé nem tett írással lehet. A nevezés ingyenes, az űrlap kitöltése, csatolása kötelező. (További információk az egyesület honlapján: szekelyfoldiujsagirok.org/hu/palyazatok.) A pályaműveket erdélyi idő szerint 2020. december 22-én 24 óráig fogadják. A beérkezett pályaműveket ötfős szakmai testület bírálja el. Elnöke Galbács Pál (Illyefalva), további tagjai: Ambrus Attila (Brassó), Bakk Miklós (Kolozsvár), Dénes László (Nagyvárad) és Kuti János (Sepsiszentgyörgy). Az első díj 500, a második 300, a harmadik 200 euró. A pályázat eredményét 2021. január 22-én, a magyar kultúra napján teszik közzé.

Koronavírussal kapcsolatos fontos információk

* Ha légzőszervi betegség vagy a COVID-19 betegségre jellemző tüneteket észlel, maradjon otthon és vegye fel a kapcsolatot családorvosával.

* Ha rosszabbodik az állapota, hívja az 112-es számot.

* Ha pozitív eredményt kap, azt azonnal átküldi a laboratórium a területi közegészségügyi igazgatóságnak, így ott nyilvántartásba kerül, és felveszik önnel a kapcsolatot, nem kell jelentkezni.

* Ha további információkat szeretne az otthoni karanténról, vagy külföldről érkezett haza, hívja a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság telefonos ügyfélszolgálatát: 021 414 44 67, naponta 8–22 óráig.

