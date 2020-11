A 27 esztendős Szabó Norbertnek nem ismeretlen a plovdivi velodrom, hiszen az elmúlt bő egy hónapot ott töltötte, emellett a bolgár pálya adott otthon október végén a román bajnokságnak, ahol kerékpározónk négy arany- és egy ezüstérmet is bezsebelt, valamint egy országos csúcsot is megdöntött. Mondhatni azt is, hogy Szabó hazai pályán versenyez az idei Európa-bajnokság alkalmával, így nagyok az elvárásai magával szemben. A sepsiszentgyörgyi bringás ma a sprint versenyszám selejtezőiben kezdi meg szereplését a kontinenstornán, a megmérettetés elődöntőjét és fináléját pedig holnap rendezik meg. Ez követően Norbert a vasárnapi zárónapon lesz ismét érdekelt, amikor az 1 km-es időfutamban küzd a dobogóért.

„A mai sprintszám selejtezőiben nagyon, de nagyon jó időt várok magamtól, persze ehhez az is kell, hogy testileg, lelkileg, szellemileg minden rendben legyen. Bízom a jó teljesítményben, és aztán meglátom, hogy ez mire lesz elég. Sprintben minél tovább akarok menetelni, de most csak arra koncentrálok, hogy a kvalifikációban legyen nagyon jó időeredményem. Annak ellenére, hogy sok hiányzó van, kemény a mezőny, hiszen több egykori Európa-bajnok és világbajnok is eljött a versenyre. Vasárnap az 1 km-es számban leszek érdekelt, a formám remek, és bizakodóan várom azt a megmérettetést is. Mivel Európa legjobb pályakerékpározói rég nem versenyeztek egymással, így nem tudom, hogy mire elég az, amire én vagyok képes most, és azt sem tudni, hogy ki milyen formában van. Máskor ezt könnyen megállapíthatta az ember, mivel egész évben együtt versenyeztünk, de most a koronavírus-járvány miatt szinte lehetetlen tippelni” – nyilatkozta Szabó Norbert, aki tavaly kissé náthásan sprintben a 20., míg keirinben a 25. pozícióban fejezte be a hollandiai Apeldoornban megrendezett Eb-t.

Szentgyörgyi kerekesünk mellett Daniel Crista és Eduard Grosu képviseli még Romániát a bolgár kontinenstornán, ők pedig sprintben, egyéni üldözéses versenyben, scratch-ben, pontversenyben, omniumban és a kieséses versenyben állnak majd rajthoz. (tif)