A megyeszékhelyi Sepsi-SIC együttesét erősítő Annemarie Gödri-Părău (fotó), Ioana Ghizilă, Kelemen Kincső és Orbán Nikolett is tagja a román női kosárlabda-válogatottnak, amely a hétvégén két Európa-bajnoki selejtezőt játszik Lettország fővárosában, Rigában. A nemzeti csapat Olaszország és Dánia elleni kvalifikációs mérkőzését a Digi Sport 3 élőben közvetíti.

A női Román Kupa selejtezőtornáit követően az Ayhan Avci által irányított román válogatott november 4–8. között Bukarestben tartott pár napos felkészülést, hétfő reggel pedig elutazott Lettországba, ahol a rigai „buborékban” két Európa-bajnoki selejtező mérkőzést vív. Sajnos, az utolsó pillanatban derült ki, hogy nem tarthatott a nemzeti csapattal a térdsérüléssel küzdő Ashley Walker (Ormanspor, Törökország), sem a koronavírussal korábban megfertőződött kézdivásárhelyi Lénárt Paula (KSE). A lettországi meccseken azonban magára öltheti a címeres mezt a Sepsi-SIC-es Annemarie Gödri-Părău, Ioana Ghizilă, Kelemen Kincső és Orbán Nikolett, de rajtuk kívül Carla Popescu, Alina Podar, Kilin Tünde (Szatmárnémeti VSK), Gabriela Mărginean (Landerneau Bretagne Basket), Gabrie­la Irimia (Târgoviștéi MSK), Alexandra Uiuiu (Kolozsvári U), Anca Șipoș, Romina Filip (Agronómia Bukarest), Elisabeth Pavel (UMCS Lublin) és Dora Ardelean (FCC Baschet Arad) játékára számít a trikolórok török szövetségi kapitánya.

„Miután a válogatottnak nélkülöznie kell Claudia Cuicot, Adina Stoiedint és Sonia Ursut, komoly érvágást jelent számunkra az, hogy Ashley Walkert sem tudtuk elhozni magunkkal. Szükségünk lett volna rá, hiszen tudása, játéka fontos eleme csapatunk kémiájának. Nehéz helyzetben vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy feladjuk a küzdelmet. Keményen készültünk, és személy szerint optimista vagyok. Az olaszokkal játszunk előbb, nekik is van hiányzójuk, de még így is erős a válogatottjuk. Úgy gondolom, hogy a védekezés kulcsfontosságú lesz ellenük, kemény harcok lesznek a gyűrűk alatt, de én bízom a tanítványaimban. Annak ellenére, hogy tavaly Temesváron legyőztük a dánokat, nem írjuk le őket. Ellenük is nehéz meccsünk lesz, ám úgy gondolom, meg tudjuk lepni őket” – nyilatkozta a frbaschet.ro-nak Ayhan Avci.

A román válogatott pénteken 19.45 órától Olaszország, míg vasárnap délután fél öttől Dánia ellen lép pályára. Nemzeti csapatunk tavaly novemberben 70–55-re verte a dánokat, majd 60–59-es vereséget szenvedett Prágában a csehektől. Az olasz válogatott a selejtezők első körében 62–52-re veszített a vendég Csehországgal szemben, majd 82–72-re diadalmaskodott Dániában. Utóbbi együttes két vereséggel a tarsolyában várja a hétvégi selejtező meccseit. A D-csoport állása két forduló után: 1. Csehország (2/0) 4 pont, 2. Románia (1/1) 3 pont, 3. Olaszország (1/1) 3 pont, 4. Dánia (0/2) 2 pont.

A Sepsi-SIC-ből Gödri-Pă­răun, Ghizilăn, Kelemenen és Orbánon kívül Jovana Pašić a montenegrói, míg Pinelopi Pavlopoulou a görög válogatottba kapott behívót. A görög válogatott 12-én a bolgár, 14-én a szlovén együttessel játszik hazai környezetben, Montenegró pedig 12-én az izraeli nemzeti csapattal mérkőzik meg Görögországban.

Az Agronómia is döntős

Tegnap délben a Román Kosárlabda-szövetség székházában sorshúzás révén kijelölték a női kosárlabda Román Kupa Final Fourjának negyedik résztvevőjét. Fortuna, a szerencse istennője az Agronómia Bukarest együttesének kedvezett. A kupasorozat 2020–2021-es kiírásának négyes döntőjében a címvédő Sepsi-SIC, a Szatmárnémeti VSK és a Kolozsvári U ellen kell az agronómiás lányoknak küzdeniük. A döntőt várhatóan jövő februárban rendezik meg. Mint ismert, a sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek alanyi jogon kerültek a viadal utolsó körébe, a szatmári és a kolozsvári együttes megnyerte selejtezőcsoportját, a fővárosiak pedig a második helyen fejezték be a szatmári „buborékban” megtartott kvalifikációs viadalukat. (tibodi)