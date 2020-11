Az elmúlt időszak jelentős részében a romániai köznevelési rendszerben távoktatás zajlott, s van továbbra is érvényben. Ez azt jelenti, hogy a gyermekeink és az érintett korosztályok jóval több időt töltenek képernyők előtt, a világhálón, mint azelőtt. Ezzel együtt elkerülhetetlenül nő a gyermekek online játékokra és közösségi médiára szánt időkerete is. Ha egyszerűbben akarok fogalmazni, akkor azt is mondhatnám, hogy valósággal beszippantotta őket az online világ. Egy ilyen jelenség előtt nem lehet ölbe tett kézzel ülni.