ZARÁNDOKLAT JÁRVÁNYIDŐBEN. Bár a fertőzöttek száma továbbra is igen magas országszerte, úgy tűnik, ez nem aggasztotta azt a kétezer bukaresti polgárt, akik az egyik fővárosi ortodox templom előtt álltak hosszú, több utcában is kanyargó sorba szerda reggel, hogy leróják kegyeletüket a sérültek, károsultak védelmezőjeként tisztelt ereklyék előtt.

A helyszínen tartózkodó csendőrök felügyelték, hogy az emberek megfelelő távolságra álljanak egymástól, ugyanakkor a maszkviselést is ellenőrizték. Az elmúlt két hétben ez a harmadik zarándoklat a fővárosban, melyen emberek százai gyűltek össze, miközben Bukarestben emelkedőben a járványgörbe, a fertőzöttségi mutató meghaladta az 5 ezreléket, és itt jegyzik naponta a legtöbb új koronavírusos megbetegedést. (Digi24)

KIFIZETIK A PÓTLÉKOKAT. Az egészségügyi alkalmazottakat tömörítő Sanitas Szakszervezeti Szövetség többtucatnyi tagja tüntetett kedden a bukaresti Győzelem téren. Úgy vélik, a kormány közömbös az egészségügyben dolgozók problémáival szemben. Egy héttel ezelőtt már tartottak egy hasonló megmozdulást, és Iulian Pope alelnök szerint tüntetéseik folytatódni fognak a következőben is, ha az egészségügyi és a pénzügyminisztérium, illetve a kormány nem talál megoldást követeléseikre. A Sanitas-tagok többek között bérezéssel kapcsolatos jogaik betartását, a kórházakban dolgozók számának növelését és az alkalmazottak egészségének védelméhez szükséges felszerelések biztosítását kérik. A szakszervezet kedd esti közleményében tudatta: a kormány ígéretet tett arra, hogy minden olyan alkalmazott, aki COVID-19 beteget ápolt, megkapja a 30 százalékos pótlékot, valamint az 50 és 80 százalék közötti járványpótlékot. Ugyanakkor tárgyaltak arról, hogy 2021. január 1-jétől minden egészségügyi alkalmazott megkapja azt a fizetését, amely 2022-től lenne esedékes. Megegyeztek arról is, hogy 2020 végéig az alkalmazottak megkapják az elmaradt üdülési csekkjeiket is. (Agerpres)

MŰKÖDNEK A BÍRÓSÁGOK. A hazai bíróságok kötelékében dolgozók körében eddig 546 koronavírusos esetet regisztráltak, és három ezzel összefüggésben hozható halálesetet – jelentette be kedden Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter. Öt dolgozójuknak volt szüksége intenzív terápiás ellátásra. A miniszter ugyanakkor hozzátette, nem tevődik fel a probléma, hogy a bíróságok működése emiatt akadályozva lenne. Ahol a kisebb létszámú bíróságokon probléma adódik létszámkiesés miatt, kihelyezésekkel oldanák meg. Sajtóértekezleten arról is beszélt, hogy a korrupcióellenes harcnak folytatódnia kell; az ügyészek vizsgáljanak ki minden ügyet, kiemelten az emberkereskedelemmel és gyermekkereskedelemmel kapcsolatos ügyeket. (Transindex)