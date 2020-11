Kézdiszéki alpolgármesterek

Előző írásunk

Jénáki Csongort mintegy két hete iktatták be, azóta ismerkedik a hivatallal, a szakirodák tevékenységével. Pár napja teljes a csapat, a szakbizottságokon kívül a legutóbbi tanácsülésen az alpolgármester-választásra is sor került. Az önkormányzati képviselőktől a felsőlemhényi Miklós István kapott megbízatást. Ez így is van rendjén, ha a községvezető alsólemhényi, akkor a helyettesének felsőlemhényinek kell lennie. A községmenedzseri teendőket továbbra is az összeférhetetlenség miatt 2018 októberében lemondatott Lukács Róbert volt polgármester látja el. A minap arra kértük Lemhény új polgármesterét, hogy bevezetőként mutatkozzon be olvasóinknak.