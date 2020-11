Új fejlesztési régió kapujában /X/

– Miként összegezné röviden eddigi közéleti, közösségi munkáját?

– Köszönöm, hogy ezt a két kifejezést használta, hiszen valóban közéleti és közösségi munkát végzek, olyan ügyeket és kezdeményezéseket karolok fel, támogatok vagy javaslok, amelyek a háromszéki, székelyföldi emberek életét könnyítik meg. Emellett vállalkozóként látom a gazdasági szféra nehézségeit, és azért akarok dolgozni ezután is, hogy a felmerülő gondokra megoldást találjunk. Törvénybe foglaltuk, hogy a fogyasztóvédelem és az adóhivatal megyeközpontú legyen, így a vállalkozóknak nem Brassóban kell majd a pénzügyi vagy egyéb hivatalos problémáikat rendezniük. Törvénybe foglaltuk a Brassó–Bákó autópálya megépítését, illetve ehhez kapcsolódóan azt, hogy a municípiumok metropolisz-övezeteket hozhatnak létre. Így valósulhat meg a kézdivásárhelyi fejlesztési régió, amely gazdaságélénkítő hatással lesz megyénkre. A szenátus szállításügyi bizottságának tagjaként fenntartottam, az RMDSZ-frakcióban sürgettem az azonnali napirendre tűzését annak a törvény-kiegészítésnek, amelynek értelmében a diákoknak elszámolható a településen belüli és kívül ingázás vonattal és autóbusszal az iskolai év ideje alatt. A bálványosi villatulajdonosokkal, az érintett polgármesterekkel, vadásztársaságok képviselőivel konzultálva vaskos iratcsomót tettünk le a környezetvédelmi miniszter asztalára, és elértük a medvék által okozott kár megtérítését. A szakbizottsági ülésen a medvék kilövési kvótáját szabályzó törvénytervezetbe belefoglaltuk azt a paragrafust, amely kötelezi a környezetvédelmi minisztériumot, hogy térjen vissza a kilövési kvóta kibocsátásának a 2016-os évet megelőző procedúrájához.

– Kijelenthetjük, hogy szinte nincs is olyan téma, ügy, amivel ne foglalkozott volna. Mégis, ha kiemelhetne egyet, ami a legközelebb áll Önhöz, melyik lenne az?

– Számomra minden olyan kérdés fontos, ami a közösségünket előbbre viheti, de ha mégis választanom kell, akkor a Kézdi Tejszövetkezetet és a kantai minorita rendházat emelném ki. Mindkét projekt a szívügyem.

– Eredményei, megvalósításai magukért beszélnek. Ezek után mik a tervei, vállalásai a következő mandátumra nézve?

– Rövid távon a legfontosabb a Kézdi Tejszövetkezet tejfeldolgozó üzemének elindítása, illetve egy olyan országos és nemzetközi termékmárka és minőség-védjegy létrehozása, amely a székely minőséget szavatolja. Egy olyan országos kereskedőhálózat kialakítását szorgalmazom, amely a Romániában előállított szövetkezeti termékek értékesítését erősíti a belföldi piacon. A minorita rendházat a felújítás után élettel kell megtölteni. Kézdivásárhely metropolisz-övezetének kialakítása, az övezet adta gazdasági, kulturális, turisztikai lehetőségek kiaknázása szintén elsőrendű fontosságú. Ebbe a projektbe Orbaiszék is bekapcsolódhat, ami a következő 7 éves EU-s ciklusban új pályázati lehetőségekkel kecsegtet. Mindez fejlődést hoz, munkahelyeket teremt. Környezetet védő és szerető emberként célom egy 300 km-es összefüggő bicikliút létrehozása a megyében, amely turisztikai attrakcióként is szolgálhat. Kiemelten fontos támogatni a Brassót Bákóval összekötő autópálya-szakasz, illetve Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely kerülőútjainak megépítését, hiszen ezeknek, akárcsak a vidombáki repülőtérnek, kiemelkedő gazdasági hatásai lesznek térségünkre.

– Aki önt közelről ismeri, tudja, hogy a család mennyire fontos az életében.

– Ez így van! A Jóisten számomra jó szülőket, feleségem személyében a világ legjobb társát, általa a legjobb gyerekeket adta nekem. Ezért naponta hálás vagyok a Teremtőnek! A szüleimtől kapott neveltetést, harmóniát és egyetértést akartam mindig továbbadni gyerekeinek és – most már büszkén mondhatom – unokáimnak. A székely ember megtartó erejét, az Istenbe vetett hit mellett mindig a család adta. Erre neveltük gyerekeinket is.

– Egy gondolatban miként foglalná össze a soron következő választás tétjét?

– Ahogy az sajnos megszokottá vált választási időszakokban, a román politikusok körében az erőteljes magyarellenes retorika újfent napirendre került. Erre az erdélyi magyarságnak, mint mindig, most is frappáns válasszal kell reagálnia: össze kell fogni, és szavazatunkkal megmutatni a többségnek, hogy a romániai magyar közösség létezik, erős, és esze ágában sincs feladni önmagát. Most sem fogjuk engedni, hogy nélkülünk hozzanak döntéseket a minket is érintő kérdésekben. Ezért arra buzdítok mindenkit, hogy a járvány terjedését megelőzni hivatott szabályokat betartva menjenek el szavazni, hogy erős képviselete legyen a magyarságnak a parlamentben.

