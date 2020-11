Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér és rokon, a sepsiszentgyörgyi

özv. OLÁH MÁRIA

életének 84. évében rövid betegségben elhunyt.

Temetése 2020. november 13-án 15 órakor lesz a vártemplomi református

temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4319473

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz,

mely értünk dolgozott. ­Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér, jó szomszéd, a hidvégi

id. SALA GYÖRGY

életének 85. évében 2020. november 11-én türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése november 14-én, szombaton 13 órakor lesz

a hidvégi református ­temetőben.

Részvétfogadás a sírnál.

A gyászoló család

4499/b

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz,

mely értünk dolgozott. ­Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédmama,

ükmama, anyós, rokon,

szomszéd és jó barát,

özv. MÓZES ERZSÉBET

életének 86. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2020. november

14-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai régi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírnál.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4319441

Fájdalommal tudatjuk, hogy

PÁNTI IRMA

nyugalmazott óvónő

2020. november 12-én

elhunyt.

Temetése november 13-án 11 órakor lesz a római katolikus temetőben.

Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

4319462

Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint büszke fák, végül is ledőltem. Most szívemből kérem tőletek,

szeressétek egymást, mert én már nem leszek.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,

édesapa, nagyapa, testvér, keresztapa rokon és ismerős,

a mikóújfalusi

SIMON JÁNOS

volt kőműves

életének 74. évében hosszú betegség után elhunyt.

Temetése 2020. november 14-én, szombaton 13 órakor lesz a mikóújfalusi temető ravatalozóházából.

Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

4319457

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. De te ­számunkra sosem leszel ­halott, örökké élni fogsz,

mint a csillagok.

Fájó szívvel tudatjuk,

hogy a drága jó édesapa, nagytata, ismerős,

a sepsiszentgyörgyi

özv. NISZTOR JENŐ

életének 63. évében

hirtelen elhunyt.

Drága halottunkat 2020.

november 14-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök

nyugalomra a vártemplomi közös temetőben.

Részvétfogadás 12 órától a sírnál.

A gyászmisére november

18-án, szerdán 7.30 órakor kerül sor a Krisztus

Király-plébánián.

A gyászoló család

4319466

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett DEÁK ALBERT nyugalmazott tanító temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, emlékét megőrzik.

Szerető családja

1116103

Megemlékezés

Véget ért egy út, az életnek útja, elmentél tőlünk egy rideg, hideg útra.

Égjen itt most minden

gyertya a Te emlékedre, ígérjük, hogy nem felejtünk, őrzünk egy életre.

Fájó szívvel emlékezünk

a csíkszépvízi

id. ERŐSS LÁSZLÓRA ­halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4500/b

„Álmodtak egy öregkort,

csodálatos szépet,

de a kegyetlen halál

mindent összetépett.”

Fájó szívvel emlékezünk

id. NAGY MÁRIA ­MAGDOLNÁRA

(szül. KOVÁCS) halálának

hetedik és id. NAGY ÁRPÁDRA halálának kilencedik

évfordulóján.

Pihenésük legyen csendes.

Szeretteik

1116102

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. De te számunkra sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a rétyi CSŐSZ KATALINRA halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

1773

Szeretettel emlékezünk a kökösi PATAKI JÓZSEFRE ­halálának ötödik évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

4319445

Soha el nem feledve,

szeretettel emlékezünk

KULCSÁR LÁSZLÓRA, akit hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Kimegyek a temetőbe és leülök a közeledbe. Elmesélem, hogy mi van, amióta te nem vagy. Nem is tudom, honnét kezdjem, olyan távolinak tűnik minden. Amióta elmentél, csak a múlt mesél...

Szerettei

4319446

Kit éveken át annyira szerettünk, nem lehet többé soha mellettünk. Teste a földben, lelke az égbe szállt, minket egy életen át elkísér a gyász. Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, a sepsikőröspataki SONKA ERZSÉBETRE

(szül. KELLÁN) halálának második évfordulóján. Köszönjük, hogy éltél, bennünket neveltél, nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, hisz te jobbnál is jobbat érdemeltél. Egy reményünk van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled.

4319455

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek...” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk FŐCZE LENKÉRE halálának második évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4319458