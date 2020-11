Szeptemberben még arról írtunk, hogy tizenegy csapatos és kétcsoportos lesz a román női kosárlabda élvonala, ám valamikor októberben a szakszövetség elöljárói arról döntöttek, hogy a férfi pontvadászathoz hasonlóan a szebbik nem küzdelemsorozatát is egycsoportos rendszerben, 2–3 fordulónként, teremtornák formájában szervezik meg. A szerdai sorsolás után arra is fény derült, hogy a női Nemzeti Liga 2020–2021-es idényében tizenkét együttes harcol a bajnoki címért, miután a Târgoviște nevezését is elfogadták az illetékesek.

A tegnapelőtt napvilágra került program szerint már az első fordulóban egymásnak feszül a Kézdivásárhelyi SE csapata és a négyszeres bajnok Sepsi-SIC együttese. A megyeszékhelyi zöld-fehérek következő ellenfele a Konstancai Phoenix lesz, majd következik az Alexandria, a Bukaresti Rapid, az Agronómia Bukarest és a Nagyváradi Rookies elleni összecsapás. A 7. fordulóban Zoran Mikes tanítványai a Kolozsvári U alakulatával néznek farkasszemet, ezután a Brassót, a Târgoviștét kell legyőzniük a nyertesnek járó 2 pontért. Az alapszakasz első felének utolsó két meccsét az Aradi FCC és a Szatmárnémeti VSK gárdájával vívják a sepsiszentgyörgyiek. A céhes városbeli lányok a háromszéki rangadó után a Szatmárnémeti VSK, a Brassó, a Kolozsvári U, a Rapid, az Alexandria, a Târgoviște, az Arad, a Nagyvárad, az Agronómia és végül a Konstanca gárdájával mérkőznek meg.

A tervek szerint az év végéig további három teremtornát tartanának a női bajnokságban, a visszavágókra január 4. és április 8. között kerülne sor, s ha a járványügyi helyzet engedi, a hagyományos fordulós rendszerben folytatódna a küzdelemsorozat.

Sajnos, a megyeszékhelyi Sepsi-SIC csapatát sem kerülte el a koronavírus, a legutóbbi tesztelés során négyszeres bajnokcsapatunk három játékosának lett pozitív az eredménye. A lányok házi elkülönítésben vannak és jól érzik magukat. (tibodi)