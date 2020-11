Útjelző a kopjafasoron

A Székely Mikó Alapítvány régóta folytat kegyeleti tevékenységet, gondozza, felújítja azoknak az elhunyt tanároknak a sírját, akiknek már nem élnek az utódaik, a kopjafasori útjelző is ennek a gondoskodásnak a része, és egyben gyakorlati haszna is van, mert az 1981-ben felállított első kopja két oldalán elhelyezett emlékjelek nem minden esetben követik az időbeni sorrendet. Az útjelző keretét, miként nagyon sok kopjafát is, Kiss István mikós véndiák készítette, létrehozását támogatta a helyi önkormányzat és a vártemplomi református egyházközség.

Keresztes László, az iskolaalapítvány elnöke lapunknak elmondta, kezdetben az elhunyt osztálytársak emlékére állították a kopjafákat, később megjelent a táblákon az egész osztály névsora, majd a tanároké is, minden kopjafaállító közösség maga döntött erről. Érettségi találkozók alkalmával az osztályok, évfolyamok koszorúznak itt, de ez a hely minden mikós véndiák és tanár emlékhelye is, bárhol éljenek a nagyvilágban – mondotta.