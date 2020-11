Jön a védőoltás!

Iohannis ismét megmondta, a toxikus parlamentben a szociáldemokraták esze állandóan azon jár, hogyan húzzák be a kéziféket és akadályozzák Románia haladását a liberális kormány által kijelölt napfényes úton. Szerinte például a zárt térben működő élelmiszerpiacok és vásárcsarnokok bezárása indokolt volt, de ezt a szociáldemokraták megfúrták.

Pedig valójában lennének más lehetőségek a probléma orvoslására, mégpedig a zárt terek nyitottá tevésével, amit több helyen meg is valósítottak. Nagyváradon például leszerelték a piacoknak otthont adó épületek oldalfalait, de Botosani-ban is úgy döntöttek, hogy kiszedik a vásárcsarnok épületének ablakait. Mivel sokan reklamálták, hogy bezzeg a nagy bevásárlóközpontok nyitva maradhatnak, az lenne az etikus, ha azokat is bezárnák. Majd ott is megnyithatnák a zárt tereket, mégpedig úgy, hogy buldózerekkel kiütik a falakat. Aki pedig új nagyáruházat akar építeni, terveztetheti egyenesen oldalfalak és ablakok nélkül, csak tetővel.

A vendéglőket is hasonlóan lehetne átalakítani zárt helyiségből nyitottá, és fűtést pedig, akárcsak a teraszokon, megoldhatnák helyi melegítőkkel. A vendég igaz, nem nagyon fog izzadni, kiváltképp itt Székelyföldön, ahol bizony nem ritka a mínusz húsz fokos hideg sem. Arra gondolok, hogy a december hatodikán tartandó választásokat is jobb lenne nem osztálytermekben, vagy más szavazóhelyiségeknek berendezett zárt terekben tartani, hanem iskolaudvarokon vagy egy-egy lezárt utcában. December elején még nem szoktak nagy hidegek lenni, és a szavazóbizottság tagjai bundába beöltözve, lábukat meleg téglán tartva, kibírnák azt a tizenhárom órát, amíg nyitva tartanak a választóközpontok.

A Nemzeti Liberális Párt tagjai szívesen bevállalnák a választási bizottságokban való részvételt, mert őket fűti a hatalomszeretet, és úgy nagyobb esélyük is lenne a választások megnyerésére. A többi párt tagjainak, akik későbbre akarták halasztani választást, elmehet a kedvük a szabadban ücsörgéstől, és így a Iohannis szívének oly kedves liberálisok ellenőrizetlenül esetleg nagyobb mértékű győzelmet arathatnak. Azután majd minden ellenkezés nélkül vezethetnék be a szigorító intézkedéseket, amelyekről most a kampányban a kormánynak nem ildomos beszélnie.

Egyre nagyobb gond, hogy nincsen elég kórházi ágy és lélegeztetőgép, így máshol is megeshet az, ami Temesváron, ahol helyhiány miatt hat súlyos koronavírusos beteg elhunyt.

Csodálkozom, hogy az illetékeseknek nem jutott eszébe, hogy kórházzá alakítsák az üresen álló hoteleket, hisz ágyak már vannak, csak a lélegeztetőgépeket kellene beszerelni. Ezt rábízhatnák a politikusokra, akik mesteri improvizációval, például kompresszorok üzembe állításával megoldhatnák a kérdést. Mivel nincs ellenszere vagy gyógyszere a koronavírusnak, ezek helyett álgyógyszerek úgynevezett placebo hatásával lehetne gyógyítani. A placebo hatás érdekében alkalmazható tabletta, injekció vagy más típusú álgyógyszer, bármi, ami nem tartalmaz aktív hatóanyagot. Ha valaki arra számít, hogy a beszedett gyógyszertől (ami valójában álgyógyszer) jobban lesz, akkor lehetséges, hogy a szervezet saját kémiája hasonló hatásokat produkál – olvasom. Mivel még védőoltás nincs – pedig Iohannis is megmondta, hogy a végső megoldás a koronavírusra a védőoltás kifejlesztése és annak alkalmazása –, piacra dobhatnának ilyen placebo hatású védőoltásokat. A desztillált vízbe kevernének valami festéket, és nem olyan iciripiciri méretű fecskendőkkel adnák be, mint az influenza ellenit, hanem jó nagy adagban (és lehetőleg fájjon is egy kicsit), mert a páciens úgy arra gondolhat, hogy nagyobb mennyiség, nagyobb hatás.

Valójában van már két gyógyszergyártó, amelyik közel áll az igazi vakcina gyártásához: a Pfizer és a Biontech cég. Olyan oltást fejlesztettek ki, amelyek kilencvenszázalékos védettséget biztosítanak, mikor (most vallották be) a rendes és sima influenza elleni oltás csak a beoltottak 60 százalékát óvja meg a megbetegedéstől. Persze erre a gyártók rögtön találnak magyarázatot, mondván, hogy ezek a fránya vírusok állandóan mutálódnak, és így megesik, hogy az előállított védőoltás hatástalan. Így miután beoltják a lakosságot egy rend COVID-19 elleni védőoltással, kezdhetik majd elölről az újabb mutánsok ellen is.