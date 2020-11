A háromszéki kórházak menedzsereivel tartott sepsiszentgyörgyi találkozó utáni sajtótájékoztatón a szaktárca vezetője elmondta, a kórházakat fenntartó önkormányzatokkal és az intézményvezetőkkel közösen olyan működési stratégiát kívánnak életbe léptetni, amely lehetővé teszi, hogy a megyei kórház továbbra is tudja ellátni a sürgősségi feladatokat, valamint a koronavírussal fertőzött páciensek közül a súlyos és intenzív terápiára szoruló eseteket, de szerinte a könnyű és középsúlyos eseteket át kell vállalniuk a kisebb kórházaknak. A tárcavezető hangsúlyozta, azért követik naponta országosan az intenzív terápiára szoruló betegek számát, hogy ha a helyek kevésnek bizonyulnak, tudjanak bővíteni, de azt is elképzelhetőnek tartja, hogy ezek közelségében létesítsenek olyan átmeneti intenzív osztályokat, ahol el tudják látni súlyos állapotú, de lélegeztető gépre nem szoruló pácienseket.

Újságírói kérdésre válaszolva a miniszter elmondta, a koronavírus elleni oltóanyag megérkezésére a következő esztendő elején számítanak, ennek elosztása az európai uniós program szabványai szerint történik, első körben a járványhoz kötődő egészségügyi ellátás első vonalában dolgozókat, majd fél év alatt a többi kockázati kategóriába tartozókat is beoltják. Helyi vonatkozásban a miniszter hangsúlyozta, köszönet illeti a megyei sürgősségi kórházat, hogy a járvány kezdetétől vállalta Brassó megyei koronavírussal fertőzöttek fogadását, ellátását is, de szerinte elérkezett az ideje, hogy, ha szükség van rá, a környező kórházak is vállaljanak a járványügyi helyzettel kapcsolatos feladatokat.

Lapunk arra vonatkozó kérdésére, hogy mit tesz a minisztérium az egészségügyi személyzet létszámának növelése érdekében, Nelu Tătaru elmondta, létezik egy országos szakmai személyzeti tartalékalap, akiket oda irányítanak, ahol szükség van rájuk, ide tartoznak azok az orvosgyakornokok is, akik az idei rezidensvizsga után azonnal nem jutottak álláshoz.

András-Nagy Róbert kórházmenedzser lapunknak elmondta, a megyei kórház negyvenöt állást hirdetett meg azok helyére, akik idén vonultak nyugdíjba, betegnyugdíjba, gyermeknevelési szabadságon vannak, első körben ennyi helyet töltenek be, ezt az idei költségvetésből lehetne finanszírozni, de ezenkívül még legalább hatvan egészségügyi alkalmazottra lenne szükség az intézményben.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a pénteki tájékoztatón elmondta, fontos, hogy a háromszéki kórházakkal együtt tudják felvenni a harcot a koronavírus második hullámával szemben, erről már egyeztettek az érintett intézmények vezetőivel és a megyei közegészségügyi igazgatóság is rábólintott az erre a vonatkozó elképzelésekre.

Nelu Tătaru optimistán búcsúzott Háromszéktől, kiemelte, bízik abban, az adott járványügyi helyzetre kidolgozott szigorító eljárásokkal lehet korlátozni a fertőzés terjedését, de hozzáfűzte, nem tudni mi az, ami holnap, holnapután hatékonyabb. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: nem tudja, mi jósolható karácsonyra, de úgy véli jelen helyzetben nincs ideje a tömegfelvonulásoknak, ezért nem lesznek december 1-jei ünnepségek, a karácsonyi vásárokról pedig túl korai dönteni, először a holnapot kell túlélni.