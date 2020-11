Következő írásunk

Míg pénteken és szombaton is közel tízezer új igazolt esetről és napi 37 ezernél több elvégzett tesztről számoltak be a központi hatóságok, a szombatról vasárnapra elvégzett 21 571 mintavételből 7096 bizonyult pozitívnak. A kommunikációs törzs összesítései alapján továbbra is magas viszont a kritikus állapotban lévő fertőzöttek száma – pénteken 1149, szombaton 1172, vasárnap pedig 1169 esetet közöltek –, ám a koronavírussal összefüggésbe hozható elhalálozások péntekhez képest – amikor 174 esetről számoltak be – a hét végén mérséklődött: szombaton 129, míg vasárnap 113 elhunytról érkezett hír.