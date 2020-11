Fotó: Facebook / Tanya and Ivana Photography

Szerdától vasárnapig a bolgár Plovdiv volt az európai pályakerékpározás fővárosa, hiszen a koronavírus-járvány közepette ott tartották meg az 2020-as kontinensviadalt. Akárcsak a tavalyinak, a mostani Európa-bajnokságnak is volt háromszéki résztvevője, hiszen a román válogatott tagjaként Szabó Norbert ott tekert a legjobbak között.

A sepsiszentgyörgyi kerékpáros csütörtökön parádésan mutatkozott be az Eb-n, miután a sprint versenyszám selejtezőjében egy századmásodperccel (9,93 mp) megjavította a két hete szintén Plovdivban felállított országos csúcsot. A kilencedik legjobb idővel rendelkező Szabó a nyolcaddöntőben a 2019-es ifjúsági sprintvilágbajnokot, a görög Konstantinosz Livanoszt győzte le, és remek formájának köszönhetően simán jutott a viadal következő körébe. A legjobb nyolc között az oroszok volt világbajnokával, a későbbi ezüstérmes Gyenyisz Dmitrijevvel találkozott, akitől kétszer is úgy kapott ki, hogy a célfotó döntött a győztesről. „Nekem nagyon jó ez az eredmény, hiszen Európa legjobb nyolc sprintere között vagyok. Látszik rajtam a fejlődés, és azt kell mondanom, hogy számomra minden a terv szerint alakult” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Norbert.

Bringásunk tegnap az Eb utolsó versenynapján az egy kilométeres időfutamba tette próbára magát, s bár jól ment, sőt, egy új országos csúcsot (1:02.0 perc) ért el ebben a számban, nem jutott tovább a kvalifikációból, és végül a 10. helyen zárt. „Jó időt futottam, de sajnos ez most csak a 10. pozícióra volt elég. Összességében meg vagyok elégedve a bolgár Európa-bajnokságon mutatott formámmal és teljesítményemmel, hiszen összehoztam két top 10-es eredményt. Mindig lehetne jobb, így most is lehetett volna az, de ezúttal meg kell elégednem ezzel az eredménnyel” – mondta Szabó, aki a következő heteket pihenéssel tölti, s csak ezt követően fog hozzá előkészíteni a 2021-es pályakerékpáros szezonját.

A román válogatott Daniel Crista révén bronzéremig jutott az Eb-n, miután a steauás kerékpáros harmadik lett a pontversenyben.

Eredmények:

* sprint: 1. Maximilian Levy (Németország), 2. Gyenyisz Dmitrijev (Oroszország), 3. Vasilijus Lendel (Litvánia)... 8. Szabó Norbert

* 1 kilométeres időfutam: 1. Tomáš Bábek (Csehország) 1:00.5 perc, 2. Ethan Vernon (Nagy-Britannia) 1:00.9 perc, 3. Jonathan Milan (Olaszország) 1:01.0 perc... 10. Szabó Norbert 1:02.0 perc

* pontverseny: 1. Sebastián Mora (Spanyolország) 51 pont, 2. Matteo Donega (Olaszország) 42, 3. Daniel Crista (Románia) 40.