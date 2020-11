Szavazásra buzdít a háromszéki EMSZ

Kolcza István sepsiszentgyörgyi tanácstag kiemelte: az RMDSZ-szel kötött együttműködési megállapodás révén az EMSZ nem olvadt be a nagyobbik magyar szervezetbe, önkormányzati választásokon volt és lesz is verseny, ahol a helyzet engedni, ám nemzeti ügyekben összefogásra van szükség, a december 6-i parlamenti választás pedig ilyen ügy. Emlékeztetett: az RMDSZ-listán az EMSZ két jelöltje is befutó helyen szerepel – Kulcsár-Terza József Maros, Zakariás Zoltán Hargita megyében –, ám ahhoz, hogy jelöltjeik bejussanak a parlamentbe, szükség van minden magyar szavazatra. Éppen ezért arra biztatják támogatóikat, vegyenek részt a december 6-i választáson, és támogassák a magyar összefogás listáját, hiszen meg kell mutatnunk, hogy Székelyföldön nehéz helyzetben összefogunk.

Fazakas Péter megyei önkormányzati képviselő leszögezte: bár jogosnak tartja az emberek felháborodását, amiért december 6-án a választásokat megtartják, miközben az óvodákat, iskolákat, kulturális, sport- és szabadidős létesítményeket bezárták, azt nem engedhetjük meg, hogy rólunk nélkülünk döntsenek. „A választást velünk vagy nélkülünk megtartják, és könyörögni sem fognak nekünk, hogy menjünk el szavazni, ezért nem maradhatunk passzívak, nem engedhetjük meg magunknak, hogy bukaresti parlamenti képviselet nélkül maradjunk.” Mint mondta, korábban többször bírálta a bukaresti magyar képviseletet, és a jövőben is megteszi ezt, ha a helyzet megkívánja, de most összefogásra van szükség. „Sokkal nagyobb elvárásaink lesznek most a bukaresti parlamenti képviselettől, főleg amikor jogainkról és nemzeti ügyeinkről van szó” – mondta Fazakas Péter. Szerinte a mostani felállásban nagy esély van a bukaresti magyar képviselet egységes kiállására akkor, amikor a székelyföldi autonómia ügyét vagy más nemzeti ügyet kell előremozdítani.

Kádár Imola megköszönte annak a közel 1200 szavazónak, aki őt támogatta a sepsiszentgyörgyi polgármester-választáson, és ígérte: tanácstagként azért dolgozik majd, hogy a problémákra megoldásokat találjanak. Arra kérte a sepsiszentgyörgyieket, hogy vegyenek részt a választáson, mert fontos, hogy ne maradjunk parlamenti képviselet nélkül, és legyen beleszólásunk közösségünk sorsának alakításába.

Johann Taierling megyeitanács-tag azt mondta: a választók egyik legfőbb óhaja volt az összefogás, ez most az RMDSZ és az EMSZ együttműködése révén megvalósul. Reményét fejezte ki, hogy választóik ezt jutalmazni fogják, és a pandémiás helyzet okozta nehézségek ellenére az urnák elé járulnak. Arra is felhívta a figyelmet: Kézdiszéken Esztelneken megnyerték a választást, de a csernátoni és ozsdolai önkormányzat vezetésében is részt vesznek jelöltjeik: nekik is szükségük van a bukaresti képviselet segítségére, hogy információkhoz jussanak, programjaikhoz, terveikhez támogatást kapjanak.

Csáki Attila egykori MPP-sként felidézte: közösségi igény nyomán jött létre a megállapodás az MPP és az RMDSZ között 2016-ban is, ezt pedig méltányolták a választók, négy évvel korábban 6,2 százalékos eredményt ért el az összefogás listája. Ugyanilyen jó vagy ennél jobb eredményt kellene elérni most is – vélekedett. Megjegyezte: elvárásaik, vitáik mindig voltak és lesznek, hiányérzetük is van amiatt, hogy a háromszéki Kulcsár-Terza József a Maros megyei jelöltlistán szerepel, de az világos, hogy magyar ügyeket csak magyar ember fog képviselni a bukaresti parlamentben, ezért is fontos, hogy minél többen részt vegyünk a december 6-i választáson.