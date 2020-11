Háromszéki villámlátogatása során a kovásznai Dr. Benedek Géza Szív- és Érrehabilitációs Kórházba is ellátogatott Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. A pénteki esemény sajtónyilvánosság nélkül zajlott, a hivatalos jelentések szerint a tárcavezető az enyhe tüneteket mutató COVID-fertőzöttek és a betegségen átesettek rehabilitációs elhelyezésének lehetőségeiről tájékozódott, a kórház jövőbeli költségvetéséről is tárgyalt az egység vezetőségével. Információink szerint az egészségügyi témánál „fontosabb” kérdésről is szó esett.