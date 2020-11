Láng és hamu

Szegény embert még az ág is húzza – és így van ez a román egészségüggyel is. Nem elég a rendszert fojtogató koronavírus-járvány, a karácsonkői (Piatra Neamţ-i) kórházban szombat este pusztító tűz újabb mély sebet ejtett, és ismét felszínre hozta a harminc éve váltakozó kormányok által mostohagyermekként kezelt betegellátás súlyos hiányosságait. Tíz beteg veszítette életét, többen súlyosan megsérültek, köztük az az ügyeletes orvos, aki menteni próbálta a lángokból a lélegeztetőgépre kötött pácienseket.

Alig öt évvel a Colectiv-tragédia és tíz évvel a giulești-i újszülöttosztályon kirobbant tűz után, most ismét egy kórházban történt végzetes baleset, ezúttal az ország keleti felében. Egyelőre keveset tudni, talán rövidzárlat okozta, talán egy elavult műszer meghibásodása, de tény, hogy a COVID-os betegeket ellátó intenzív osztályt épp aznap költöztették. No, meg most már azt is tudni, hogy a karácsonkői kórház élén az elmúlt egy évben nyolc menedzser váltotta egymást, az intézmény jelenlegi vezetője Roman volt polgármestere, aki összeférhetetlenség miatt nem indulhatott az idei helyhatósági választásokon. Alig két hete irányította a kórházat, elődjét október végén menesztették, miután kiderült, több beteg egy egész éjszakán át várakozott a kórház udvarán, míg megvizsgálták és beutalták őket, de volt itt már kórházvezető temetkezési vállalkozó is, igaz, csak szűk három napig, a botrány miatt gyorsan leváltották. Akárcsak Románia többi kórházába, ide is politikai alapon nevezték ki a vezetőket. Ezt tették a korábbi kormányok, megyei tanácsok, és ezt teszik a jelenlegiek is.

Mint annyi ágazat Romániában, átpolitizált az egészségügyi rendszer is, és igen gyakran kerülnek nem megfelelő emberek egy-egy fontos intézmény élére. Éppen ezért cinikus Nelu Tătaru miniszter nyilatkozata, aki szerint mindannyian hibásak vagyunk, amiért az elmúlt harminc évben beletörődtünk az egészségügyben uralkodó áldatlan állapotokba. Felelősséghárítás, hisz ha mindenki hibás, senki sem hibás, nem igaz?

És döbbenetes az is, hogy öt évvel a Colectiv-tragédia és rengeteg ígéret után még mindig nem tudnak Romániában ellátni egy súlyosan megégett beteget, Belgiumba szállítják, hogy megfelelő kezelést kapjon. Tavasz óta mást sem hallunk, mint hogy hány és milyen intenzív terápiás felszerelést szereztek be, hogy minden biztosított a koronavírusos betegek ellátására, erre most kiderül, hogy elavult gépek lobbanthatnak lángra egész kórtermeket. Az egyik helyszínen sürgölődő elöljáró azt nyilatkozta, hogy a tűzben elhunyt betegek mindannyian súlyos állapotban voltak, valószínű, egyébként is bekövetkezett volna a haláluk. S lám, ez alkalommal megtudjuk, hogy Romániában a lélegeztetőgépre került koronavírusos betegek több mint 90 százaléka meghal – Nyugat-Európában ez az arány 30–40 százalék, Magyarországon 50 százalék körüli.

Karácsonkőn most a hatóságok egymásra mutogatnak, igyekeznek hárítani a felelősséget. Romániában pedig továbbra is előfordulhat, hogy a kórház nem megmentővé, hanem temetővé válik. Nemcsak a betegek, hanem az egyre fáradtabb és agyonhajszoltabb ápolók, orvosok számára is.