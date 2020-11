Razzia Kézdiszéken

A razzia általános célja a bűncselekmények és szabálysértések azonosítása volt, de a hatóságok kiemelt figyelmet szenteltek a koronavírus-járvány megfékezését célzó szabályok betartásának ellenőrzésére is. A rendőrség közlése szerint 14 közúti szűrőpontot állítottak fel, 84 gépkocsit, 22 szekeret, valamint hét kerékpárost állítottak meg. Az eredmény: 13 szabálysértési bírság 9860 lej értékben a közlekedési szabályok megsértése miatt. A hatóságok 19 kereskedelmi egységet is ellenőriztek, 1000 lejre bírságoltak az élelmiszer-biztonsági szabályok megsértése miatt. Az egyik kereskedelmi társaságnál kilenc kilogramm nem megfelelő minőségű élelmiszert is lefoglaltak. A karhatalmi erők más szabálysértéseket is felfedeztek: 25 bírságot a járvány leküzdését szolgáló előírások megsértése miatt szabtak ki összesen 11 ezer lej értékben, további kilencet pedig közrendzavarásért. Utóbbiak összesen 4200 lejt tesznek ki. A teljes akció során végül 51 pénzbüntetést osztottak ki, összesen 26 ezer lejre. Szintén az akció során elkaptak és a fegyházba vezettek egy sepsiszentgyörgyi férfit, akit börtönbüntetésre ítélt a megyeszékhelyi bíróság. (ndi)