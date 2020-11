Ittas sofőrök mindennap

Kovásznán egymás után kettőt is lefüleltek: november 11-én este tízkor egy 44 éves férfit, akinek leheletében 0,57 mg/l alkoholt mértek, rá négy órára, éjjel kettőkor pedig egy 21 éves fiatalembert, akinek leheletében 0,50 mg/l alkohol volt, s mi több, gépjárművezetői jogosítványa sincs, ráadásul az éjszakai kijárási tilalmat is megszegte mellette ülő utasával együtt, amiért egyenként 500 lejre meg is bírságolták őket. Mindkét sofőrt kórházba kísérték vérvételre, és eljárást is indítottak ellenük ittas vezetés, illetve ittas és jogosítvány nélküli vezetés miatt. (demeter)