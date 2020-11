A 30. évfordulóra egy könyv is született: Fekete Réka újságíró a Táncösvényeken című összefoglaló albumban kísérli meg bevezetni az olvasót e három évtized forgatagába, a pörgő szoknyák, villanó csizmák, sokszínű karakterek világába. A kiadványban megjelenő fotókat Ferencz Csaba szerkesztette, a felvételek Henning János, Ádám Gyula, Kátai József, Ürmösi Levente Mihály alkotásai.

A jubileum alkalmából rendhagyó riportfilm készült a Háromszék Táncegyüttesről, amelynek bemutatóját november 20-án, pénteken 20 órától tartják az együttes Facebook-oldalán. A riportfilm időutazás, összefonódva a jelennel, a nézők bekukkanthatnak a kulisszák mögé, részt vehetnek egy turnén, betekintést nyerhetnek a táncosok, háttérdolgozók mindennapos munkájába. A film Ürmösi Levente Mihály rendezésében készült.

A könyv- és filmbemutatót koncertekkel színesítik: november 19-én, csütörtökön 19 órától Kolozsváron élő fiatal népzenészek tartanak koncertet a virtuális térben Rendek között, vonók mögött – Népzenészsorsok a XXI. századból címmel. A táncegyüttes zenekarának, a Heveder bandának örömmuzsikálását a Gyimesi Skanzen Panzióban rögzítették és a budapesti Magyarság Háza jóvoltából közvetítik november 20-án, pénteken 18 órától.

Nem feledkeznek meg a legkisebb nézőkről sem: november 21-én, szombaton 11 órától vetítik a Furik Rita rendezésében készült, Az én mesém című gyermekelőadást.

A rendezvény zárásaként szombaton 19 órától virtuális ünnepi gálaműsor keretében barangolnak táncösvényeken. Az online programsorozat az együttes Facebook-oldalán, a www.facebook.com/haromszek címen lesz elérhető.

Kiállítás

MAGMA. A kolozsvári Ecsetgyár és a sepsiszentgyörgyi MagmaKortárs Művészeti Kiállítótér november 13-án online tárlatvezetéssel nyitotta meg a Befejezett jövő/Viitor Anterior című projektjét. A romániai képzőművészet fiatal, feltörekvő alkotóinak szentelt kiállítássorozat első mozzanatára az Ecsetgyár Facebook-oldalán került sor. Ciprian Mureșan és Șerban Savu egy már elismert művészgeneráció tagjai, a projekt aktív szereplői. Mircea But, David Farcaș, Camilia Filipov, Lucia Ghegu, Adela Giurgiu, Lucian Popăilă, Ioana Sisea és Paul Stoie alkotásai két hónapig találnak otthonra a sepsiszentgyörgyi Marma terében. A koronavírus-járvány miatt a kiállítás látogatása nem lehetséges. Új rendeletek érvénybe lépéséig a teljes kiállítást online lehet megtekinteni az Ecsetgyár Instagram-oldalán.

Röviden

ÜGYINTÉZÉS. Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási rendje: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. ♦ Minden csütörtökön 15 és 17 óra között Vargha Fruzsina alpolgármester válaszol a fiatalok kérdéseire a 0267 316 365-ös telefonszámon.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mind­azok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai 4-es Galenus (telefon: 0367 800 011; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Hitvilág

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPOT tartanak ma Hatolykán, szerdán Kézdimartonoson, csütörtökön Nyujtódon, pénteken Zabolán, szombaton Hilibben, vasárnap Haralyban.

ENGESZTELÉS ILLYEFALVÁN. Ma 17 órától a katolikus templomban a szentmise után szentségimádást és engesztelést tartanak.

SZENT ERZSÉBET-GYŰJTÉS. Az idős és beteg személyekre fordítják idén a Szent Erzsébet-gyűjtést – tájékoztatta lapunkat Molnár József, a Gyulafehérvári Caritas közkapcsolati felelőse. Mivel november 3-i lapszámunkban a nagyváradi egyházmegye és szeretetszolgálatának, a Caritas Catolicának a híre jelent meg, s ez megtévesztheti a Gyulafehérvári Főegyházmegye papjait és az adományozókat, ezért elnézést kér a szerkesztő. Az adományokat a Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006-os számú bankszámlára is lehet utalni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóazonosító szám: C. F. 4562770), vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál is le lehet adni. Ugyanakkor a Caritas caritas-ab.ro honlapján is lehetőséget biztosítanak a bankkártyáról történő adományozásra.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban szerdán, Szent Erzsébet ünnepének előestéjén az esti, 18 órától kezdődő szentmisén ideiglenes fogadalomtételre kerül sor a Ferences Világi Rendben. Vendégük lesz P. Urbán Erik tartományfőnök atya Csíksomlyóról. S Minden csütörtökön 17 órától szentségimádást tartanak. A héten az Élet a Lélekben imacsoport tagjai vezetik az imaórát. S Vasárnap, november 22-én Krisztus Király vasárnapja, a templom búcsúünnepe. Csütörtökön, pénteken és szombaton előkészületet tartanak a 18 órától kezdődő szentmiséken. Szombaton 16 órától elmélkedés a lelkiségek számára és szentségimádás a templomban. Az esti szentmisék a plébánia Facebook-oldalán élőben is követhetők. Az elmélkedéseket és az ünnepi szentmiséket Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes tartja. A szentmisék előtt és alatt szentgyónásra lesz lehetőség. A búcsú napján 10.30 órától és 18 órától lesz az ünnepi igehirdetés, de 8.30-tól és 12 órától is lesznek szentmisék.

Ingyenes ügyintézés Lemhényben

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai november 18-án, szerdán 16–18 óráig Lemhényben a polgármesteri hivatal tanácstermében fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halál­esetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság utca, 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168).