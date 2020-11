Létszükséglet lett az öntözés

Öntözővíz-felhasználói egyesületbe tömörült huszonhat maksai gazda. Céljuk újra működőképessé tenni az egykori maksai öntözőrendszert, így szeretnék biztosítani az általuk megművelt 800 hektárnyi terület locsolását. A maksai öntözőrendszer a besenyői víztározóra – a Besenyői-tóra – alapozott, ez biztosíthatja ezután is a vízellátást. Még a rendszerváltás előtt létesítették az öntözőrendszert, a kollektív-időkben használták is. 1500 hektárra tervezték.

Az öntözővíz-felhasználók nemrég alakult egyesületének tagjai az általuk megművelt 800 hektár öntözését szeretnék megvalósítani. A befektetéshez pályázati pénzt keresnek.

Két lépésben végeznék a felújítást: előbb a maksai határban, majd Nagyborosnyó körzetében. Az első lépéshez egymillió euróra pályázhatnak. Nemrég volt pályázati kiírás, ezt nem tudták kihasználni, de jövő évben újból lesz lehetőségük, tudomásuk szerint nem fognak változni a pályázási feltételek. A legnagyobb gondot az jelenti – ezért is nem tudtak eddig pályázni –, hogy az öntözőrendszert életképtelennek nyilvánították. A pályázáshoz arra van szükség, hogy az életképes csoportba sorolják. Országos szinten 62 öntözőrendszer került hasonló helyzetbe, az átminősítést egyetlen cég végzi, ezért nehézkes az ügyintézés – magyarázták a farmerek.

Az elképzelés szerint kicserélnék a teljes föld alatti csőrendszert, az azbesztvezetékek helyett műanyag csöveket fektetnének le. A felszíni csatlakozók mára teljesen eltűntek, a gazdák kitépték a földből, hogy ne jelentsenek akadályt a földművelésben, mások ócskavasként értékesítették. Ezek helyébe is újakat kell telepíteni. Az új vezeték nem a régi nyomvonalát követné, hanem az önkormányzat tulajdonában lévő mezei utak mentén haladna.

A régi rendszer egyetlen megmaradt, működőképes eleme a szivattyúház. Az állami talajfeljavító vállalat ezt már átadta a maksai öntözővíz-felhasználók egyesü­letének. A szivattyúház környezetét kitakarították és kerítéssel vették körül.

A gazdák egybehangzó véleménye szerint az öntözőrendszerre nagy szükség van, a természetes csapadék egyre nagyobb hiánya létfontosságúvá teszi az öntözést.

A megművelt területek egy részén most is öntöznek, kisebb tavakat alakítottak ki, ezekben tárolják az esővizet, a patakok vizét, melyeket engedélyeztettek is az öntözésre. Az öntözőfejekhez felszíni csöveken, nagy teljesítményű szivattyúkkal juttatják el a vizet.

A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság adatai szerint a megyében közel ötezer hektárnyi mezőgazdasági terület öntözhető. A Szépmező–Gidófalva övezetben 1598 hektáron működik öntözőrendszer, ezt nemrég újították fel uniós pénzből. Felszíni vizekből további 3300 hektárt lehet locsolni, főként Felső-Háromszéken.

A maksaihoz hasonló helyzetben van még két régebb épült öntözőrendszer. Az egyik Uzon–Szentivánlaborfalva–Szépmező alsó részének körzetét tudná kiszolgálni (összesen 1060 hektárt). Ez a rendszer az életképes kategóriába tartozik. Most készül a rendszer rehabilitációs terve, de a bürokratikus akadályok miatt lassú a folyamat. Például a rendszer használatára alapított öntözővíz-felhasználói egyesület nem rendelkezett saját területtel, ahová meg lehet építeni az átemelő szivattyú telepét. Ez a gond megoldódott, dr. Bartha János farmer adott helyet a telep létesítésére.

Egy másik, ma használaton kívüli öntözőrendszert Orbaitelek–Barátos mező­gazdasági területeinek locsolására létesítettek egykor, mostanra teljesen tönkrement. Vannak próbálkozások a felújítás elindítására, első lépésként az öntözővíz-felhasználók egyesületét kívánják megalapítani Barátoson.