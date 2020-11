Franciaország túl van a tetőzésen

„Ugyanúgy, mint márciusban, most is az általános karanténnak köszönhető, hogy a vírus lelassult. Tíz napja csökken a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma, hasonlóan a pozitív tesztek arányához és a reprodukciós rátához” – mondta a tárcavezető. „Visszavettük az ellenőrzést a járvány terjedése felett, és ez jó hír. De még nem győztük le a vírust” – tette hozzá. A járvány márciusi kezdete óta regisztrált esetek száma már megközelíti a 2 milliót, de vasárnap már csak 27 ezer új fertőzöttről számoltak be a hatóságok, az előző napi 32 ezer és a tíz nappal ezelőtti több mint 60 ezerhez képest. Intenzív osztályra 270 beteg került vasárnap, ami az elmúlt három hétben a legalacsonyabb szám, és már ennél több fertőzött esetében szűnt meg a gépi kezelés.