Közösségi központ épül az Őrkőn

Rövid időn belül egyenesbe kerülhet a sepsiszentgyörgyi Őrkő negyed felzárkóztatását célzó egyik pályázat benyújtása, mely integrált közösségi központ létrehozását célozza, és amelyet megszavazott a városi képviselő-testület is. A több mint hatmillió lej értékű pályázat részleteiről Buja Gergely, a városháza pályázatokért felelős irodájának munkatársa tájékoztatott.

Buja Gergely elmondta, a rendkívüli tanácsülésen elfogadott határozattervezet a hátrányos helyzetű övezetek felzárkóztatását célzó egyik pályázat leadásának előfeltétele. A kiírás értelmében az önkormányzat egyedül nem nyújthat be támogatási kérelmet egy ilyen létesítmény kialakítására, előre szerződnie kell azokkal a szervezetekkel, melyek a majdani szociális szolgáltatásokat biztosítják az ingatlanban. A testületi döntés nyomán november 16-ig várták a civil szervezetek jelentkezését, ezek lajstromát 19-én hozzák nyilvánosságra, majd ezt követi az együttműködési szerződések megkötése. Buja Gergely ugyanakkor elmondta: kötelező a pályázat benyújtása előtt megkötni ezeket a megállapodásokat, ami kissé visszás, hisz a központ befejezése előtt – ami nagyjából három év múlva várható – a most jelentkező szervezetek nem kezdhetik el azt a munkát, amire most szerződnek.

Az önkormányzat a Regionális Operatív Program kilences tengelyénél szándékszik ezt a pályázatot is benyújtani, emellett a Csíki negyedben, valamint Szépmezőn létezik két hasonló (bár ennél kisebb értékű) beruházási elképzelés.

Az Őrkőt érintő pályázat szerint a jelenlegi, Fehér házként ismert közösségi házzal átellenben tervezett kétszintes épületben a már létező szociális szolgáltatások mellett továbbiak is helyet kapnának, egyebek mellett mosógépeket helyeznének el, illetve zuhanyzókat is kialakítanak, és orvosi, valamint fogászati rendelő is működik majd az épületben. Gyakorlatilag egy szociomedikális központot szándékoznak uniós támogatással létrehozni. A beruházás megvalósíthatósági tanulmány szerinti becsült értéke 6,3 millió lej. A központ megépültével felszabadul a Néri Szent Fülöp-iskola sportterme, amelyet eddig szociális szolgáltatásokra használtak különböző civil szervezetek.

A beruházások között szerepel továbbá egy óvoda, mely a központ szomszédságában kap helyet. Ennek megépültét szintén uniós alapokból fedezik majd, ugyancsak a regionális operatív programhoz pályázva.

A fejlesztés ugyanakkor az önkormányzat tulajdonában lévő területeken közművesítést (mintegy 800 méternyi vezeték lefektetését) és nagyjából egy kilométer aszfaltút megépítését, valamint a közvilágítás kialakítását is jelenti. A közművesítésre a napokban írták alá a finanszírozási szerződést. Buja Gergely szerint ez hosszú folyamat volt, mivel a tulajdonviszonyok eléggé bonyolultak, csak a város által birtokolt területeken tervezhettek, emiatt gyakran kellett módosítani a műszaki tanulmányokat is.

Érdeklődésünkre Buja Gergely elmondta: a mostani pályázataikban szereplő beruházásokat 2023-ig be kell fejezniük, elég sok mutatónak eleget kell tenniük, és az már egyértelmű, hogy mindenre, amit elképzeltek, nem lesz elegendő a lehívható összeg, de a következő uniós ciklusban is sok olyan támogatás szerepel, amit szociális célokra lehet fordítani.