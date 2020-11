Kedvezmény a bányavidéken élőknek

Parlamenti választási kampánya során Benkő Erika képviselő Baróton az egykori bánya romladozó épületei előtt arról beszélt, miért is volt fontos, hogy felkerüljön a listára a bányaváros, illetve a nyolc kilométeres körzetében található települések, amelyek lakói, ha legalább harminc évet éltek ott, büntetőpontok nélkül, hamarabb mehetnek nyugdíjba.

Benkő Erika úgy vélte, a barótiak és a közigazgatásilag hozzá tartozó településeken élők számára a listára kerülés egyfajta kompenzációt jelent, hiszen a bányák működésével nemcsak a mélyben dolgozóknak, hanem a környéken élőknek is hátrányuk származott a jelentős környezeti szennyezés miatt. Az RMDSZ szenátori listáján induló képviselő azt ígérte, minden követ megmozgat, hogy Nagyajta, Középajta, Vargyas, Bardoc, Erdőfüle, Székelyszáldobos, Olasztelek, Nagybacon, Kisbacon, Magyarhermány és Szárazajta, illetve Bölön, Apáca, Ürmös és Ágostonfalva lakói is részesüljenek a kedvezményben, hiszen a bánya működése az ő életükre is évtizedeken át kihatott.

Mivel a törvénynek nem készült el az alkalmazási szabályzata, még nem fejti ki hatását, de vélhetően néhány hónapon belül életbe lép, ezért Benkő Erika arra kérte a baró­tiakat, készüljenek fel rá és éljenek a lehetőséggel.

Barót frissen megválasztott polgármestere, Benedek-Huszár János köszönetet mondott a képviselőnek a barótiak érdekében tett lépéseiért, s biztosította, a városháza minden segítséget kész megadni az érintetteknek. A lakosság-nyilvántartó hivatal már elkészítette azoknak a névsorát, akik a nyugdíjkorhatár közelében vannak, illetve a típusigazolást, hogy az illető az elmúlt harminc évben a térségben élt.

Benkő Erika baróti irodavezetője, Demeter Zoltán úgy fogalmazott, nem tudni pontosan, hány ember számára jelenthet valós segítséget a kedvezmény, de megelőlegezhetően sokan fognak örvendeni neki. Mondandójának alátámasztásaképp Bokor Olgát és Veres Ilonát mutatta be a sajtó képviselőinek. Az asszonyok elmondták: örvendenek a lehetőségnek, mert nem mindegy, hogy az egészségügyileg egyre gyengébben álló idősödőknek hány évet kell még dolgozniuk, amíg az időskori juttatásra jogosultakká válnak.