Ima és ének zárta idén a Székföldi Magyar Napok hetedik rendezvénysorozatát Árapatakon, a szórványtelepülésen, amelynek népi életét egy, a huszadik század elején román nyelven írt és magyar fordításban is megjelent regényes falukrónika Örvényben címmel mutatja be. Szerzője Romulus Cioflec előpataki születésű nagyszebeni újságíró, fordítója Dávid Gyula Kolozsváron élő irodalomtörténész, kettejük munkája által válik bizonysággá újra, hogy a korabeli szórványban békésen egymás mellett tudott élni minden náció, magyar, román és cigány, s a falu a református templom tornyából hallgatta minden este a figyelmeztetést: Tízet ütött már az óra, minden ember nyugovóra!

Történelmi emlékhelye is Árapatak a háromszéki magyarságnak. Az 1848–49-es önvédelmi harc idején itt írták alá 1849. január 3-án a nevezetes, bár rövid életű árapataki békeszerződést. Ennek összeállításában Gedeon tábornok, illetve Heydte százados vett részt. A magyar oldal képviselője az az árapataki Béldi Gergely volt, aki annak ellenére, hogy kevéssel a békekötés előtt Heydte feldúlta és felégette ára­pataki kastélyát, az ügy fontossága miatt mégis vállalta az ellenséggel való tárgyalást. Az osztrákok a béke ideje alatt is fegyverkeztek, s amikor a háromszéki hadvezetésnek ez tudtára jutott, a kegyetlen tél ellenére is felmondták a békét. Az egykori árapataki Béldi-birtok régi épületeiből ma már csak egy lakóházzá alakított melléképület áll. A neves család kőemlékei ott porladoznak az egykori birtok fölötti romos családi sírhelyen, de őrzik még ma is a magyar népművészet híres keresztszemeseit, szálán varrott hímzéseit abban a református templomban, amely a múlt vasárnapi székföldi találkozónak is helyet adott.

Fülöp-Gál László református lelkész ünnepi prédikációjában az együttlét öröméről, szükségességéről beszélt. Elmondta, hogy a közösség számára fontos, megtartóerő egy ilyen találkozó. A félelmet legyőzve, idén is templomba vonulva ünnepelt Székföldje magyarságának képviselete, megtartva hagyományos jó szokását, hogy nemcsak saját települése, hanem egymás rendezvényein is részt vesz. Erőinket összefogva, együtt gondolkodva és együtt cselekedve csodákra vagyunk képesek, emelte ki köszöntőbeszédében Miklós Zoltán, az RMDSZ háromszéki képviselőjelöltje. Dicséretes, hogy Árapatak olyan község, amely már harmadik alkalommal szavazott bizalmat magyar nemzetiségű polgármesternek, Kovács Lászlónak. Erősítve a rendezvény kulturális jellegét, a vargyasi Borbáth Szilveszter, a Fölszállott a páva díjazottja katonadalokat és erdővidéki népdalokat énekelt. A vendégszerető helyiek hálájuk jeléül keresztszemes könyvjelzőkkel ajándékozták meg a vendégeket – tájékoztatott Kiss Csilla rendezvényfelelős.