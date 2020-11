Tolvajlásmentes Romániát?

A belügyminiszter, Marcel Vela szemet vetett hát a más típusú bűnözőkre, és megmondta, hogy rajtuk is tartja a szemét. A múlt héten szerdán, amikor nagy razziát rendezett a nagystílű bűnözők befogására, „Z” napnak nevezte (gondolom, azért, mert reméli, hogy ez volt az utolsó nagy fogás), amikor 619 kiruccanást és házkutatást tartottak Bukarestben és több megyében alvilági alakoknál. Ám ezek nem hangzatos korrupciós ügyek, „csak” kábítószer- és emberkereskedelemmel, zsarolással, csalással, prostitúciószervezéssel, feketekereskedelemmel (stb…) vádolják a begyűjtötteket.

Semmi hatalommal való visszaélés, korrupció, elcsalt versenytárgyalás, állammal kötött üzletelés. Akkor meg teljesen felesleges olyan népszavazást erőltetni, mint amilyent éppen most ástak el a szenátusban, s arról szólt volna, hogy a decemberi 6.-ai választásokkal egy időben kérjék ki a nép véleményét a büntetett előéletűek megválasztásának megtiltása kapcsán. A köztörvényesek nem bolondok, hogy jelöltessék magukat, mert ők, ha kiszabadulnak, jól megélnek majd rendes, korábbi közbűntényes foglalkozásaikból is.

Emlékeznek még önök a Temesvári Kiáltvány nyolcadik pontjára, amely azt követelte, hogy tiltsák meg három egymást követő törvényhozási ciklusra a kommunista aktivisták és volt szekusok jelöltként indulását bármilyen listán? No, az sem valósult meg, és eltelt az a tizenkét év. Most új idők járnak, új javaslatokkal, új kiáltványokkal. De az a jó, hogy vannak, amelyeknek gyakorlatba ültetéséhez nem kell éveket várni, mert már a felvetés pillanatában elbuknak, mint a fennebb említett népszavazás-rendezés, amit nem sikerült megszavaztatni a szenátusban. Pedig egész mozgalom született Bűnözők nélküli közéletet! néven.

A Dâmbovița megyei választási iroda megszavazta azt (is), hogy ne lehessen használni a Mentsétek meg Romániát és Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártszövetség (USR–PLUS) által kitalált Tolvajlás nélküli Romániát! jelszót, amelyet most, a választási kampányban akartak fennen hirdetni és állandóan hangoztatva ezzel kampányolni. A pártszövetség repülőgép segítségével a jelszót egy transzparensen körbehordozta Târgoviște és környékének egén. Ezt megreklamálták a szociáldemokraták, és a jelszó használatát betiltotta a Dâmbovița megyei választási iroda azzal a magyarázattal, hogy gyűlöletre és idegengyűlöletre uszít. A választási iroda azt állítja, hogy a Tolvajlás nélküli Romániát! jelszó „kifejezetten lejárató jelegű, mert a választókat becsapja, azt közvetítve feléjük, hogy az USR–PLUS jelöltjein kívül a többi ennek ellenkezőjét akarja, és azok választottjai megsértenék a törvényt”.

Az a vicc az egészben, hogy az említett tiltást a választási iroda liberális képviselője is megszavazta, ezért aztán az NLP Dâmbovița megyei vezetősége elhatárolódott tőle. Most az USR–PLUS megváltoztatta jelszavát, „Egy izé nélküli Romániát”-ra, és azt is hozzátoldották, hogy „Tudjátok ti”, mármint azt, hogy miről van szó.

Persze az USR–PLUS-osok nem a tyúktolvajlásra gondoltak. Pedig most, ha a liberálisok megnyerik a választásokat, egyéb már nem is lesz. Azért szűnt meg gyakorlatilag a korrupció Romániában, mert a liberálisok leváltották a szociáldemokrata potenciális bűnözőjelölt, vörös pestises politikusokat, és helyükbe csupa feddhetetlen és megvesztegethetetlen angyalokat ültettek. Csak egy példa: egy év alatt az oktatási miniszter, Monica Anisie 36 főtanfelügyelőt váltott le, és az újonnan kinevezettek közül 31 a Nemzeti Liberális Párt tagja.

Persze, van lehetőség arra is, hogy valaki magas beosztást kapjon akkor is, ha korábban nem volt a liberális párt tagja. Mégpedig úgy, ahogy az legutóbb a Neamț megyei Vasile Panaitével történt (volt prefektus is), aki nagyjából már minden pártban megfordult, és csodák csodája, most éppen az NLP-ben találta magát… Ezek után nem csoda, hogy kinevezték a környezetvédelmi minisztériumba államtitkárnak.