Tűzvész után lemondás

A legfőbb ügyészség ügyészei tegnap befejezték a helyszínelést a kórházban, de ennek eredményeiről egyelőre még nem tájékoztattak. Az ügyészek házkutatást végeztek a kórház fő- és melléképületeiben, több dokumentumot lefoglaltak. Öt elhunyt személyazonosságának megállapítására DNS-vizsgálatot rendeltek el, és lezajlott az áldozatok törvényszéki boncolása. Zajlott a helyszínelés, épületbiztonsági, robbanásvédelmi és katasztrófavédelmi szakértők vizsgálták át a kórházat és kihallgatták a ta­núkat.

Lucian Micu, a kórház igazgatója tegnap sajtóközleményben jelentette be lemondását, hangsúlyozva, hogy mielőtt távozik, meg akar bizonyosodni arról, hogy „nem hagyja a véletlenre a dolgokat, és biztosított lesz a kontinuitás”. Mint írta, úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy visszalépjen, és várja, hogy a szakemberek megállapítsák, mi okozta a kórház intenzív osztályán szombat este kiütött tüzet. „Lemondásomat nem kell az ügyről való lemondásként értékelni (...) Emberként felhívást intézek mindenkihez, hogy legyünk megértőek, ne gyakoroljunk fölösleges nyomást a kórház orvosi csapatára, amelynek továbbra is arra kell koncentrálnia, hogy mentse meg minél több ember életét” – fogalmazott Micu. Ugyanakkor hangsúlyozza, az egészségügyi intézményben hozott valamennyi döntés a betegek érdekeit volt hivatott szolgálni, csak jót akartak. „Ilyenek vagyunk mi, emberek: az ilyen helyzetekben mindig keressük a vétkeseket, magyarázatokat követelünk, véleményt mondunk arról, ami történt, vagy hogy lett volna elkerülhető, ami történt. Talán magam is ilyen vagyok. Azt azonban megtanultam, hogy mindenekelőtt racionálisnak kell lennem, és ezt próbáltam tenni rögtön a tragédia után is. A kórház csapatával megoldásokat kerestünk és találtunk arra, hogy az intézmény működőképes maradjon” – hozzátéve, átadott minden dokumentációt az ügyben nyomozó ügyészeknek.

A karácsonkői tanács a város díszpolgára címet adományozza Cătălin Denciu orvosnak, aki súlyos égési sérüléseket szenvedett, miközben megpróbálta kimenteni a betegeket a kórház intenzív osztályán kiütött tűzből. Az Andrei Carabelea polgármester kezdeményezte határozattervezetet egyöntetűen megszavazta a városi képviselő-testület. Az ülésen a tanácsosok jóváhagyták továbbá, hogy a tűzben elhunyt négy áldozat családja egyenként tízezer lejes támogatásban részesüljön. A többi elhunytnak nem Karácsonkőre szólt a lakhelye, ezért esetükben a testület nem hagyott jóvá pénzügyi támogatást. A szociáldemokrata tanácsosok javasolták továbbá, hogy a tűzesetben megsérült másik két egészségügyi dolgozó is kapjon támogatást, a módosító javaslatot azonban megfelelő indoklás hiányában elvetették, és a következő tanácsülésen újratárgyalják. A Belgiumba szállított Cătălin Denciu orvos állapota stabil – ezt Nelu Tătaru egészségügyi miniszter közölte tegnap, aki szerint folyamatosan tartják a kapcsolatot a brüsszeli kórházzal. A tárcavezető hozzátette: az előzetes tájékoztatástól eltérőn testének nem 40, hanem 70–75 százalékán szenvedett égési sérüléseket.

Ludovic Orban miniszterelnök és Nelu Tătaru egészségügyi miniszter lemondását követeli az SZDP elnöke. Marcel Ciolacu szerint a karácsonkői kórházban történt tragédia is jelzi, hogy a kormány csődöt mondott a koronavírus-járvány kezelésében. Az SZDP elnöke felrója, hogy bár már eltelt pár nap a tragédia óta, a kormány egyetlen tagja sem vállalta a felelősséget a történtekért. „Sőt: Orban és az NLP megpróbálják a helyi hatóságokat, az elmúlt 30 évben tisztségben volt minisztereket és mindenki mást okolni, így menekülve a felelősség elől. A polgármesterekre és megyei tanácselnökökre hárították a világjárvány elleni harc nehezét anélkül, hogy bármiben is segítenék őket” – fogalmaz a Facebookon közzétett videóüzenetben Ciolacu. Hozzáteszi: az orvosok immár nyolc hónapja emberfeletti erőfeszítéseket tesznek az emberéletek megmentése érdekében, a kórházak vezetőinek pedig folyamatosan sürgős megoldásokat kell találniuk az egyre nagyobb számú beteg fogadására. „Elég volt a cinizmusból! Orban és Tătaru, adjátok be a lemondásotokat, ha van bennetek egy csöppnyi együttérzés a tragédiában elhunytak családjaival szemben” – fogalmaz a pártelnök.

Minden kudarc esetében vannak felelősök, egyéni vétkesek – szögezte le tegnap Ludovic Orban kormányfő Nelu Tătaru egészségyügyi miniszter kijelentésére utalva, aki kollektív vétkességről beszélt a Piatra Neamţ-i kórháztűz kapcsán. „Az én meglátásomban most az az elsődleges dolgunk, hogy minden problémát megoldjunk, csökkentsük a megfertőződések számát az egészségügyi óvintézkedések betartásával, biztosítsuk a páciensek kezelését, és minden felmerülő esetre találjunk megoldást, beleértve azt is, hogy gyorsan megvalósítsunk minden javítási, korszerűsítési munkálatot annak érdekében, hogy az intenzív terápiás osztályok biztonságos körülmények között működjenek” – fogalmazott a miniszterelnök.