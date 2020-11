Az „elnyomott székelyföldi románok” önjelölt érdekvédelmi aktivistájaként a magyar nyelv- és szimbólumhasználat ellen valóságos hadjáratot viselő Tanasă ezúttal azért háborgott, mert a kézdivásárhelyi Kaufland hipermarketben az egyik pénztáros ilyen maszkot viselt. A Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) elnöke, Dan Tanasă a blogján kifejtette, hogy a székely zászló az etnikai szeparatizmus és Erdély Romániától való elszakításának jelképe, és az áruházlánc a magyar sovinizmust népszerűsítő politikát követ, amivel gúnyt űz a románok méltóságából. (Székelyföld.ma/Maszol)

KÓRHÁZAINK ÉS A TŰZVÉDELEM. Újabb és újabb megdöbbentő fejleményre derül fény a karácsonkői tűzeset kapcsán. Tegnap például a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség arról tájékoztatott, hogy a megyében egyetlen kórháznak sincs tűzvédelmi engedélye. Niculae Tătaru, a megyei felügyelőség vezetője azt nyilatkozta, hogy a Vasluiban és Huszvárosban (Huși) található kórházaknál számos olyan munkálatot végeztek, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek. A barládi (Bârlad) COVID-kórház két szárnyánál is felújításokat hajtottak végre, ez esetben épp az engedélyeztetésre várnak – tette hozzá. A katasztrófavédelmi felügyelőségek országos szinten ellenőrzéseket tartanak a kórházaknál. (G4media/Transindex)

HÁROMSZOR SZÖKÖTT MEG EGY NAP ALATT. Vasárnap három segélyhívás is befutott a gyulafehérvári rendőrségre. A reggeli riasztás arról szólt, hogy egy koronafertőzött beteg lelépett a kórházból. A rendőrség azonnal elcsípte a vírusos szökevényt az utcán. A második hívás délidőben futott be: a csavargó kedvű beteg megint olajra lépett. A rendőrök ismét a nyomába eredtek, ám ezúttal nem sétálgatás közben kapták el, hanem az otthonában. A harmadik riasztás este hét óra tájban történt, ezúttal ismét otthonában találta meg a fertőzöttet a rendőrség. Miután harmadszor is visszavitték a kórházba, eljárást indítottak ellene a járvány megfékezésének akadályozása miatt. (Főtér)