A csütörtöki program: 19 órától Rendek között, vonók mögött – Népzenészsorsok a XXI. századból, Kolozsváron élő népzenészek koncertje. Pénteken: 18 órától Heveder zenekar: Örömmuzsika Borospatakáról; 18.20-tól könyvbemutató – Fekete Réka: Táncösvényeken; 20 órától filmbemutató: Riportfilm a jubiláló Háromszék Táncegyüttesről. Szombaton: 11 órától gyermekelő­adás: Az én mesém (facebook.com/events/1043905566087434); 19 órától online ünnepi gálaműsor. A rendezvény zárásaként szombaton 19 órától virtuális ünnepi gálaműsoron barangolnak táncösvényeken. Az online programsorozat az együttes Facebook-oldalán, a facebook.com/haromszek címen érhető el, itt lehet csatlakozni az online térben zajló programpontok egyedi eseményeihez is.

Ösztöndíj egyetemistáknak

A Romániai Magyar Cserkészszövetség ösztöndíjat hirdet egyetemisták számára. Feladatok: az őrsvezetők évének megtervezése, lebonyolítása a közösségi oldalakon és a honlapon; az őrsvezetőknek szánt online feladatok és az őrsvezetők munkáját segítő anyagok összegzése, megjelenítése, egységes formába öntése; a szövetség Facebook- és Instagram-oldalán az Őrsvezetők éve posztok kivitelezése, követése és a hozzászólások kezelése; együttműködés az Őrsvezetők éve tárgyi tartalmainak szerzőivel és a hozzá kapcsolódó munkacsoportokkal. Elvárások: elhivatottság az igényes és alapos munkára; kezdeményezőkészség; jó kommunikációs és fogalmazó készség; gyors reakció­idő, lényeglátás, precizitás; rugalmasság, terhelhetőség; elemzőkészség, önálló munkavégzés, felelősségvállalás; felhasználói szintű számítógépes ismeret (az MS Office alapos ismerete); szerkesztői, tördelői programok ismerete; Canva és/vagy más grafikai, továbbá videószerkesztő programok ismerete. Előnyt jelent: cserkészmúlt; román-, angolnyelv-tudás. A munkavégzés helyszíne: kötetlen. Jelentkezni november 20-ig az office@rmcssz.ro e-mail-címre elküldött fényképes önéletrajzzal és egy három hónapos ütemtervvel lehet, amely alapján népszerűsíteni lehet az Őrsvezetők évét az RMCSSZ Facebook-, Instagram-oldalán és a honlapon. Az ösztöndíj értéke nem képezi a kiírás tárgyát.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma, Szent Erzsébet ünnepének előestéjén az esti, 18 órától kezdődő szentmisén ideiglenes fogadalomtételre kerül sor a Ferences Világi Rendben. Vendégük lesz P. Urbán Erik tartományfőnök atya Csíksomlyóról. * Minden csütörtökön 17 órától szentségimádást tartanak. A héten az Élet a Lélekben imacsoport tagjait vezetik az imaórát. * Vasárnap, november 22-én Krisztus Király vasárnapja, a templom búcsúünnepe. Csütörtökön, pénteken és szombaton előkészületet tartanak a 18 órától kezdődő szentmiséken. Szombaton 16 órától elmélkedés a lelkiségek számára és szentségimádás a templomban. Az esti szentmisék a plébánia Facebook-oldalán élőben is követhetők. Az elmélkedéseket és az ünnepi szentmiséket Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes tartja. A szentmisék előtt és alatt szentgyónásra van lehetőség. A búcsú napján 10.30 órától és 18 órától lesz az ünnepi igehirdetés, de 8.30-tól és 12 órától is tartanak szentmisét.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma és csütörtökön 18 órától a családfa imalánc résztvevőiért ajánlják fel a szentmisét. Vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus Király ünnepén a szentmisék a megszokott időben (7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órától) lesznek. Az esti szentmisére várják a jubiláló házastársakat, akik 25 vagy 50 éve kötöttek házasságot. A meghívókat elküldték, de ha valakik kimaradtak volna, őket is szeretettel várják. Az ünnepeltek a szentmise végén jubileumi áldásban részesülnek.

ONLINE KÖNYVBEMUTATÓ ÉS BESZÉLGETÉS. A kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület online könyvbemutatót tart ma 18 órától. Margaret Silf A káosz túloldala. Letörés helyett áttörés című kötete jó lelki segítség, támasz lehet ezekben az időkben, amikor az életünk sokat változott. Bejelentkezni, illetve az eseményen részt venni a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, a templom.ro, valamint a romkat.ro és Vasárnap hetilap Facebook-oldalakon keresztül lehet. Közreműködnek: Bereczki Silvia segítőnővér, a könyv fordítója, Cosma István pszichológus, Demeter Zsuzsa gyógypedagógus és Szőcs Csaba plébános, a Verbum Kiadó igazgatója.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 9.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 10 órától rózsafüzér a Krisztus Király-templomból; 10.30-tól szentmise Sepsiszentgyörgyről a Krisztus Király-templomból, búcsú; 12 órától a hét plébániája Gábor Annával; 18 órától szentmise Sepsiszentgyörgyről a Krisztus Király-templomból, búcsú; 22.10-től a Pro Vita Hominis adása dr. Kovács Zitával. Honlap: mariaradio.ro.

Programok a Com’ON Sepsin

ETESD ÉS VÉDD A MADARAKAT! címmel szervez közösségi kezdeményezést a Kreatív manók csapat, melynek során az érdeklődők könnyű összeszerelésre előkészített, ingyenes madáretetőket vehetnek át, melyet elhelyezhetnek saját lakókörnyezetükben. A jelentkezéssel kapcsolatos részletek a Com’ON Sepsi oldalán találhatók, határidő: november 20., péntek.

PUZZLE ITT! A puzzle-kirakó verseny folytatása új koncepcióval jelentkezik: a háromfős csapatok otthonról jelentkezhetnek be online a puzzle-kihívásra, a dobozokat mindenki a verseny órájában nyithatja ki november 20-án. Előzetes regisztráció szükséges. Részletek: www.comonsepsi.ro.

Korlátozott ügyfélszolgálat

Koronavírusos megbetegedések miatt korlátozott az ügyfélfogadás Sepsiszentgyörgy ön­kormányzatának Szociális Tá­mogatási Igazgatóságán. A kedvezményezettek a szűk határidős kérésekhez (gyorssegélyek, családi pótlék, fogyatékos személyeknek járó segélyek, fűtéspótlék stb.) szükséges papírokat naponta 9–13 óráig adhatják le. Az igazgatóság felfüggesztette a terepmunkát, az esettanulmányok készítését, illetve a nem sürgős elbírálással járó iratcsomók fogadását. A polgármesteri hivatal fertőtleníttette a Szociális Támogatási Igazgatóság Erege utcai épületét, az intézményben csak a negatív teszttel rendelkező munkatársak dolgoznak, betartva minden kötelező egészségügyi és biztonsági előírást. Az önkormányzat azt ajánlja a lakóknak, hogy a 0267 312 111-es telefonszámon érdeklődjenek a Szociális Támogatási Igazgatóságnál, mielőtt bemennének személyesen leadni a szükséges iratokat.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Árkoson csütörtökön 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

ÜGYINTÉZÉS. Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. * Minden csütörtökön 15 és 17 óra között Vargha Fruzsina alpolgármester válaszol a fiatalok kérdéseire a 0267 316 365-ös telefonszámon.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon jelezhetők.