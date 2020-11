Hétköznapi ütemben Málnáson

Régi-új polgármester

Szotyori Angéla újrázott a szeptember végi önkormányzati választásokon, a régi-új községgazdával szemelgettünk a tovaröppent négy esztendő történéseiből s az újabb négy esztendő kihívásait mérlegeltük.

– Az elmúlt időszakban nagy kihívás volt, hogy mind a málnási, mind a málnásfürdői víztárolókat megviselték az évek, azonnal lépni kellett. Sajnos, a málnási javíthatatlan volt, bizonyították a szakemberek, ezért újat kellett építeni. Most dolgoznak a villanyvezeték bekötésén, mert be kell indítani az automatikus vezérlési rendszert. Málnásfürdőn jobban jártunk, kijavíttattuk a medencét, jelenleg annak szigetelésén dolgoznak. Időközben folyik a földterületek felmérése az egész község területén, a munkálatot a Satelit cég végzi. Nagyok a kihívások, igyekszünk mindennek megfelelni. Zalánpatak kivételével általánosnak mondható a lakosság óhaja, hogy rácsatlakozhassunk az Oltfej falvain áthaladó gázvezetékre, ugyanis a fővezeték Málnás mellett halad el, és annak serkentőállomása is közel esik mindkét településhez. Málnásfürdő felsejlő megújhodásához valóságos áldás lenne a gáz. Befejeztük a lakosság körében az igényfelmérést, háromszáz személy neve került fel a leendő fogyasztók névsorába.



Málnásfürdőn még nem látszik az alagút vége

Többször írtunk már arról a tervről-elképzelésről, amely a közeljövőben elhozhatná az egykori gyógyfürdő teljes megújhodását, ismét beindulhatna a kezelőközpont, ahol teljes fizikoterápiás felszerelés állt eddig is a gyógykezelésre érkezők rendelkezésére, s ami a legfontosabb: megújulhatna az Olt Szálló, amely biztosítani tudná az ide érkezők elszállásolását. Az elképzelésről tervezet született, amelynek helyzetéről Gáj Nándort, a megyeközpont Művészeti és Népiskolájának igazgatóját kérdeztük, ugyanis ő a projekt menedzselésének felelőse.

– Nagyon hosszú időbe tellett, amíg minden kötelező jóváhagyást be tudtunk szerezni, másfél hónapja az egész csomagot letettük az Országos Fejlesztési Társasághoz. Reményeket fűzünk hozzá, hogy pályázatunk nyertes lesz, várjuk a pénzt.

Az ivó- és fürdőkúrára alkalmas gyógy­vizek nem vándorolnak el Málnásfürdőről, a magas szén-dioxid-koncentrációval rendelkező, hatásos mofettát a résztulajdonos megyei tanács felújíttatta, s miként a polgármestertől megtudtuk, egy Málnás községhez kötődő bukaresti család – amelynek rokonai személyesen tapasztalták annak idején a Málnási láb­áztató (azaz vizes mofetta) gyógyító hatását – felajánlotta, hogy anyagi segítséget nyújt a medence felújítására. A munkálat mindenki örömére elkészült, s amíg még az időjárás engedi, a medence környékén akarják rendezni a terepet. Az aprómunkában hathatós segítséget nyújtott a Málnási Ifjúsági Szervezet és több helybeli közmunkázó személy, munkájukat ezúttal is köszöni a polgármester.

– Bő három évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy eddig elérkezzünk – jegyezte meg Kádár István málnásfürdői lakos, a községi tanács tagja. – Ameddig megvalósulna a beharangozott fejlesztés, valóban szükséges lenne kissé szépíteni is a fürdőtelep arculatát, rendezni az ásványvízforrások környékét, törekedni arra, hogy az idegenből csak futó látogatásra érkező is láthassa a hely és a közvetlen környék turisztikai-gyógykezelési perspektíváit, és azzal a benyomással távozzon, hogy ide az újjászületés után érdemes lesz visszatérni. Mi, helyiek leszünk a legboldogabbak, ha az elképzelések valóra is válnak, és készek vagyunk a fürdőépítés ügyének támogatására.

– Személyesen én is, vállalkozó cégem is örvend, hogy jobb évek várnak Málnásfürdőre – toldotta meg id. Fekete Mihály, a központi elhelyezésű mutatós és korszerű Anna villa résztulajdonosa. Mint elmondta, cégük megvásárolta az egykori málnásfürdői preventórium romos épületét és az azt övező telket abban a reményben, hogy a majdan megszülető, feltehetően turisztikai jellegű létesítmény is szolgálni fogja a hamarosan megújuló Málnásfürdőt.

Zalánpatak, az örök kiváró

Az eltelt évtized alatt alig lépett valamennyit előre a településfejlesztés nálunk – összegeztük az általános helyi közvélekedést. A település lakói most is éppen úgy gyúrják a sarat, mint az előttünk járók. Az itt lakók számára csak a földművelés és az állattartás marad, aki jobban bírja, külföldön keres munkát. A faluból legalább tizennégy család ott keresi a megélhetést, gyerekeikre pedig a nagyszülők vigyáznak.

A legnagyobb baj az, hogy Zalánpatakot mind Málnásfürdő, mind Szárazajta irányából csak leromlott bekötőutakon lehet megközelíteni. A fürdő felőli esős-havas időben gyakorlatig járhatatlan, a Tekse völgyén áthaladó régi országutat pedig csak a két község, Szárazajta és Málnás önkormányzatai közösen tudnák korszerűsíteni. Gecse Sándor, Szárazajtáról Zalánpatakra személygépkocsival ingázó pedagógus örömmel újságolta, hogy a napokban földgyaluval elsimították a két települést összekötő útszakaszt, az útburkolat kezelése Kasléder János falufelelős szerint is igazi öröm a zalánpataki ember számára.

– Nem elég a szülőfalu iránti szeretet és jóakarat arra, hogy itthon megélhetést tudjon teremteni az ember magának – jegyeztük a faluról kismonográfiát író Préda Barna aggodalmait, akinek megszerzett örömébe éppen az ilyen gondok miatt keveredett keserűség.

– A Málnásfürdő felőli hegyen áthaladó földút valóban sok gondot okoz – magyarázta Szotyori Angéla polgármester –, azon állandó jelleggel vízlefolyókat alakítunk ki, tört kővel tettük járhatóvá a kátyús részeket, azt azonban már kevesebben tudják, hogy egy ilyen útszakaszt, beleértve a falu belterületét is, fel kell méretni és telekkönyveztetni ahhoz, hogy felújítására pályázni lehessen.

Szinte hihetetlen, hogy egy szerencsés fordulatnak köszönhetően lehetőség nyílik Zalánpatak közművesítésére, ivóvíz- és szennyvízhálózatának kiépítésére, s ehhez már meg is kezdték a telekkönyvezéshez szükséges topográfiai felmérést. A munkálatok tervezése végső fázisába jutott, ezt is és a későbbi kiviteleztetés menedzselését is a Kálnoky Alapítvány vállalta fel – tájékoztatott megkeresésünkre Szabó István megbízott projektmenedzser, és elmondta, hogy az anyagiakba bepótolt Károly Herceg Alapítványa és más adományozók. A munkálat a Kálnoky Alapítvány közösségerősítő tevékenységének (temetőtakarítás, kisebb helyi közösségi megmozdulások) a folytatása. A magyar kormány anyagi támogatására is számítani lehet, amiből más helyi fejlesztések kivitelezése lesz majd megoldható.

A vírus fogságában

Jobb fordulatra egyelőre nem számíthat tanítás-tanulás ügyében Málnás község 124 óvodás-iskolás gyereke – derült ki a Kovács Attila igazgató-tanárral folytatott beszélgetésből, aki elmondta, hogy eddig a szülők és az iskola által nyújtott felszerelések beszerzésében senki nem segített.

– Mi és tanulóink már két alkalommal ismerkedtünk a piros színű távoktatás mikéntjével, ez utóbbi már a kormányrendelet szerint kötelező. Egyfajta öröm mindenikünk számára, hogy dereng valami a láthatáron a digitális felszerelések dolgában, ugyanis mi is és a helyi önkormányzat is pályáztunk ezekre, a községi tanács pénzösszeget különített el erre a célra. Iskolánk is pályázott okostáblákra és más szükséges felszerelésekre. Gyermekeink 80–85 százalékban rendelkeznek valamelyes kisegítő eszközökkel.

Téglás Tihamér VI. osztályos tanulót otthon látogattuk meg. Mint mondta, egyelőre a szülők segítségére lehet támaszkodni, de osztálytársainak zöme már tájékozódik az online világában.

– Nálunk az I–IV. osztályok összevontak – tájékoztatott Kovács Attila –, a felső ciklus tanulói külön-külön osztályokat alkotnak. Pedagógusaink különböző programokkal dolgoznak, inkább a Skype-ot és más hasonló programokat kedvelik. Az órák intervallumát úgy terveztük meg, hogy szünetre és pihenőre is sor kerülhessen, nem lehet elvárni, hogy gyerekeink naponta öt-hat órát üljenek a számítógépek előtt. Egyes pedagógusok a lakásukból, mások pedig az iskolából tartják a távoktatást.

Szent Márton napján érkeztünk Málnásfürdőre. Tomsa Enikő tanítónő a lakásáról a Messenger segítségével irányítja a tizenegy lelket számláló gyereksereg oktatását.

– Sajnos, tanítványaimnak nem a legjobb a felszereltsége – mondta –, itt is inkább a szülők segítségére támaszkodhatunk. Most már folyamatban az internet bekötése iskolánk épületébe.

Látogatásunk idején ünnepi hangulat jellemezte a málnásfürdői gyerekek osztálycsoportját, ugyanis minden Szent Márton napjához kötődött: rajzaik, papírmaséból elkészített libuskáik, és az ünnephez kötődő éneket is elénekelték: Száz liba egy sorban...

Örömmel mondhatjuk el olvasóinknak, hogy Málnás község minden iskolaépülete majdnem új: a községközponti Tőkés József Általános Iskola gondozott, s látni, hogy az iskolavezetés halad a korral, hisz az okostábla már megszokott, szükséges felszerelés áll a tanulók rendelkezésére. Hasonlóképpen Málnásfürdő és Zalánpatak iskoláiban is, mindkettőben központi fűtés működik. Utóbbinál a felszereltség hiánya a gond. Gecse Sándor tanító elmondta, hogy jó segítség lenne számára többek között például egy fénymásoló.