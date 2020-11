Szakmai továbblépés

Dr. Albert Kinga: A mi szakmánkban a folyamatos szakmai fejlődés során mindig van igény egy kicsit jobbra. Rengeteg képzésen veszünk részt bel- és külföldön egyaránt, és az eddigi ambuláns rendelés helyszínén kezdett kicsi lenni a tér. A szemészeti ellátás esetében ez még hangsúlyosabb volt, mint az én szakmámban, hiszen Háromszéken járóbeteg-szakellátás csak a diagnosztika tekintetében van. Mi lenne, ha olyan teret hoznánk létre, ahol a diagnosztikától a műtétig mindent meg lehetne oldani? – tettük fel a kérdést. És belevágtunk.

Dr. Albert András: Mindent, amit szemészetileg meg lehet csinálni manapság, az itt elvégezhető lesz. Mindenféle szakmai és engedélyeztetési szabványnak megfelelő műtőt építettünk, steril levegővel, azzal a körforgásos rendszerrel, amit előírnak. A pályázat révén a régi házhoz egy új szárnyat építettünk hozzá, amelynek alsó szintjén lesz a szemészeti diagnosztika, a felső szinten pedig a műtő. Uniós pályázatról lévén szó, már a terv elkészítésekor egy sor elvárásnak meg kellett felelni. Nem csak szakmai, hanem anyagi szempontból is, hiszen szükség volt önrészre.

Dr. Albert Kinga: S ha már adott volt a régi épület, azt felújítva allergológiai, immunológiai, kardiológiai-belgyógyászati, érsebészeti szakorvosi konzultációt, illetve később – mivel helyünk lesz rá – gyermeksebészeti konzultációt is el tudunk majd végezni.

Pályázat zökkenőkkel

Dr. Albert András: A pályázati dokumentáció előtt kötelező megvalósítási tanulmányt készíteni. Az egyszerű dolog, nem számunkra, hiszen mi orvosok vagyunk, hanem a szakcégek számára. Ám mivel nálunk mindenki csak félig szakember – sajnos, így kell fogalmaznom –, a pályázat megvalósítása korántsem volt zökkenőmentes. A siker érdekében ugyanis minden feltétel teljesítését bevállaltuk, ami az elbírálásnál pontot ért. Például egyértelmű volt, hogy a sérültekkel, a hátrányos helyzetűekkel foglalkozunk, megújuló energiát is használunk, a szelektív hulladékgazdálkodásra is odafigyelünk, ám olyan tétel, mint a szolgáltatás nemzetközi promóciója, már nehezebben megvalósítható. De ezt is bevállaltuk. A pályázat sikeres volt, de a megvalósítás közben derült ki, hogy százezer eurós nagyságrendű orvosi felszerelés, ami elengedhetetlen az engedélyeztetéshez és a jó működéshez, kimaradt a megfelelő költségvetésből. Egyszóval nagyon összetett egy ilyen pályázat elkészítése, nagyon oda kell figyelni, hogy nagy dolgok ne maradjanak ki, illetve hogy a helyükre kerüljenek. De többszöri áttanulmányozás után sem sikerült ezeket a csapdákat elkerülni, és a szakcég sem segített ebben. Arról nem beszélve, hogy időközben elszaladtak az árak, az építőiparban bekövetkezett változások miatt jelentősen növekedtek a költségek, amit már nem lehetett beépíteni a pályázatba. Aztán a tervezés-kivitelezés vonalán sem talált minden, így csaknem a duplájába került az egész, mint a pályázaton elnyert összeg. Azért volt rögös az út, mert építkezéssel együtt vállaltuk be, vagyis szakmánkon kívüli dolgokkal kellett foglalkozni. Így, ha nagyon odafigyelek, tudok már fűtést szerelni, ismerem a fotovoltaikus rendszerek működését. Apropó, megújuló energia: egy tíz kilowattos panelrendszert építettünk be, ám hogy ez mennyire egészíti ki a szükségletet, most még nem tudjuk, hiszen pályázati követelmény volt, hogy úgynevezett hálózaton kívüli rendszert kell megvalósítani, így előreláthatólag nyáron tudjuk kihasználni a kapacitását, ha például légkondicionálásra van szükség. A befektetés összegéből akár húsz évig is lehetett volna törleszteni a konvencionális energiát.

Dr. Albert Kinga: A papírmunka sem volt mindig zökkenőmentes, nagyon hosszú úton jutottunk el az engedélyezésig, majd a beruházás megkezdéséig. Mindezzel együtt látjuk a végét, november végére tervezzük a megnyitót, persze a járványügyi előírások betartása mellett. Egyelőre a már előzőleg meglévőkön kívül öt új munkahelyet hoztunk létre, de későbbi bővítést is tervezünk. Így utólag azt látom, hogy kitalálni nagyon könnyű volt, ám megvalósítani annál nehezebb.

Dr. Albert András: Volt egy kritikus pillanat, amikor kiderült, hogy egy sor dolog kimaradt a pályázatból, illetve elszaladtak az árak, akkor felmerült, hogy elállunk a megvalósítástól. A pályázatkészítő cég is – látva a hiányosságokat – felajánlotta, hogy eláll az anyagi követeléseitől. Nehéz döntés volt, de mégis belevágtunk a megvalósításba. De sok apróbbnak nevezhető, ám meghatározó dolog volt, ami nehézséget okozott. Európai uniós pályázat lévén, az az elképzelésünk sem működött, hogy helyi vállalkozóval valósítsunk meg egy-egy részt. Pozitív példa viszont a felkészült, segítőkész kivitelező helyi csapat. Ezzel együtt ismét belefognánk, hiszen amikor egyik akadályon túljutottunk, a bosszúságokat is hátrahagytuk.

Dr. Albert Kinga: Rengeteget tanultunk, s ha újra kellene kezdeni, akkor rengeteg buktatót ki tudnánk kerülni. A járványhelyzet pedig egy dologban segítségünkre volt, hiszen sokat fejlődött az adminisztráció. A pályázati dokumentációhoz, az elszámoláshoz korábban majdnem teljes nyomdával, de legalább egy külön másológéppel kellett rendelkezni, hogy a rengeteg papírt előállítsuk. Ezt most már nagyjából digitális úton meg lehet valósítani.

Klinika

Dr. Albert András: Az ötlettől a terv megvalósításáig arra törekedtünk, hogy járóbetegrendszerben lehessen megoldani minden egyes szemészeti beavatkozást. Vagyis a beteget nem kell befektetni, ami a beavatkozás gyorsaságát, de biztonságát is növeli. Mindezt egy olyan műtőben, amely az állami kórházakban működő egységek feltételeit minden szempontból teljesíti, például a sterilitás, a felület mérete vagy a légköbméter vonatkozásában. Bár szakmai szempontból a szemészeti műtéthez nem kellene akkora tér, mint például egy ortopédiaihoz, a teljesítendő feltételek azonosak. Párhuzamosan öt szakorvosi ellátást tudunk biztosítani, van mintavételi pontunk is. Természetesen megtartjuk szerződésünket az egészségbiztosítóval, így a finanszírozott keretösszegig az általa elszámolt szolgáltatások ingyenesek lesznek.