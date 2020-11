VÍRUSOS VAGY SEM? Pozitív lett a karácsonkői kórháztűzben az intenzív osztályon fekvő betegek mentése közben megégett orvos koronavírustesztje, Cătălin Denciu tavasszal is megfertőződött SARS-CoV-2-vel – jelentette be Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. Mint mondta, az orvost Belgiumba történő szállítása előtt tesztelték koronavírusra, és a teszt pozitív lett.

Tavasszal is megfertőződött, számottevő mennyiségű IgG antitestje volt, és több ízben is adott vérplazmát – részletezte hétfő este az egészségügyi tárca vezetője. A legújabb fejlemények szerint azonban mégsem koronavírusos az orvos, erről maga Ludovic Orban miniszterelnök nyilatkozott tegnap, aki szerint Brüsszelben is letesztelték a karácsonkői orvost, és ott már negatív lett a PCR-teszt eredménye. (Krónika/Transindex)

HARMADIK HULLÁM IS LESZ. A minden szempontból borzalmas 2020-as év elteltével sem szabadulunk meg a koronavírus-járványtól, ugyanis Japánban és más országokban már elkezdődött a harmadik hullám, mely várhatóan jövő év február végén érheti el országunkat. Erről Alexandru Rafila mikrobiológus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) romániai képviselője beszélt a Digi 24 hírtelevíziónak. A szakember nem akart a járványszámokkal spekulálni, de azt azért elárulta, hogy szerinte december végéig fog tartani a mostani növekedés, majd valószínűleg egy szigorúbb korlátozásokkal járó időszak után beáll a csökkenés. Február végétől érkezhet a harmadik hullám, melynek súlyossága azon is múlik, hogy mennyire lesz elérhető a vakcina, és az emberek mennyire mutatnak hajlandóságot arra, hogy beoltassák magukat. A járvány nem tűnik el egyetlen év alatt azt követően sem, hogy elkezdik az oltásokat, mert szükség van az emberek megfelelő tájékoztatására és meggyőzősére – mondta a mikrobiológus. (Digi24/Főtér)

CSABA TESTVÉR IS FERTŐZÖTT. Koronavírussal fertőződött meg Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője – közölte közösségi oldalán maga a szerzetes. Mint írta, a hétfőn elvégzett teszt mutatta ki szervezetében a fertőzést. Bevallása szerint nincsenek súlyosabb tünetei, csak sokat köhécsel, és fáradtnak érzi magát. Megjegyezte: nem mehet az emberek közé, nem tarthat szentmisét, de valószínűsítette, hogy nem is tudna egy órán át köhögés nélkül beszélni. „Imádkozzunk – ahogy lehet, külön-külön –, hogy béke legyen a testünkben, a családjainkban, a munkahelyeken, a népek, nemzetek között, e gyönyörű nagyvilágban! Imádkozzunk, hogy mi, emberek békében tudjunk élni Teremtőnkkel, egymással és e földön élő növényekkel, állatokkal, minden teremtménnyel! Karácsonyra, a béke ünnepére készülünk, teremtsünk békét magunkban és világunkban!” – írta üzenetében Böjte Csaba. (MTI)