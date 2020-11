Előkészítik az oltást

Valeriu Gheorghiţát, a központi katonai kórház járványügyi főorvosát nevezték ki a koronavírus elleni országos oltási kampány koordinátorának – jelentette be tegnap Klaus Iohannis államelnök.

Miután a hatóságok kidolgozták a COVID-19 elleni oltási stratégiát, amelyet jövő héten fognak közzétenni, elkezdték az oltási kampány tulajdonképpeni megszervezését is annak hatékony megvalósítása érdekében – mondta az államfő. Elismételte, hogy első szakaszban az egészségügyi személyzetet, a kockázati kategóriákba sorolt személyeket, a tanügyben, honvédelemben, szállításban, energia- és vízszolgáltatásban dolgozókat oltják be. Megszabták már a beoltáshoz szükséges általános intézkedéseket is, ami a vakcina szállítását és raktározását, az oltások beadásával foglalkozó szakembercsoportok, illetve oltási helyszínek azonosítását illeti.