Száz tonnával több üveg

A köztisztasági vállalat évente két alkalommal gyűjti be az általa kiszolgált területekről a lomot és az elektronikai hulladékot, s mivel azt tapasztalják, ezekből egyre nagyobb az elszállítandó mennyiség, az akciót 2021-ben is megismétlik. Míg tavaly összesen 226 534 kg-ot tett ki a háromszéki településekről begyűjtött üveg mennyisége, idén már több mint 320 ezer kg-ra nőtt, akárcsak azok száma is, akik bekapcsolódtak a gyűjtésbe (előző évben közel négyezren, idén közel 6300-an). A társaság beszámolója szerint a sokkal nagyobb ökológiai lábnyomot hagyó elektronikai készülékekből idén harminc tonnával többet adtak le a háromszékiek, mint egy évvel korábban, azaz közel 171 ezer kg-ot. Máthé László igazgató sikerként könyveli el, hogy jelentős mennyiségű lomot, nehezen szállítható tárgyat sikerült összegyűjteniük a lakosságtól, hiszen ezek korábban gyakran erdős területek közelében, patakok medrében kötöttek ki. Megjegyezte, „ha a mennyiség nő, egyértelmű jel arra, hogy folytatni kell ezt a tevékenységet”. (dvk)