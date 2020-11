Bemutatták Kézdivásárhely új alpolgármesterét

Fiatalos lendülettel, szakmai alázattal és számos innovációs ötlettel a fejében vág neki alpolgármesteri teendőinek Kézdivásárhely nemrég megválasztott új elöljárója, a harmincöt éves Szilveszter Szabolcs. Környezetmérnökként szívügye minden, ami a körülöttünk lévő világot jobbá teszi, hisz az innovációs megoldásokban, ezeket szorgalmazza is, és felvállaltan, szakmai tudásának felhasználásával áll a kézdivásárhelyi vízprobléma megszüntetésének élére – olvasható a városháza kommunikációs irodájának sajtóközleményében.

Szilveszter Szabolcs négy évvel ezelőtt sétált be Bokor Tibor polgármester irodájába, és szolgálatra jelentkezett. Tenni akart városáért, úgy érezte, a külföldön szerzett tapasztalata és sajátos szemlélete előre viheti Kézdivásárhelyt. Ötleteit szülővárosában szeretné megvalósítani, most már ide köti családja is: felesége és másfél éves kisfia. Korábban azt nyilatkozta, közéleti munkájában nem politikai ambíció hajtja, hanem kihívást lát a legégetőbb problémák megoldásában.

„Az önkormányzat munkáját szeretném átláthatóbbá tenni a polgárok számára, megismertetni velük folyamatokat, bevonni őket a döntéshozatalba, egyszóval nyitottabbá tenni a hivatal működését számukra. Fiatal vagyok, maximalista, tele energiával és tenni akarással” – jelentette ki Kézdivásárhely új, egyöntetű szavazattal megválasztott alpolgármestere. „Nagyon örülök annak, hogy a városatyák Szabolcsnak szavaztak bizalmat, jó döntés volt. Az elmúlt négy évben is összhangban tudtunk együtt dolgozni, sokat segített a városnak, főleg a víz- és csatornahálózat problémáiban, de most, hogy betölti az alpolgármesteri tisztséget, még inkább megvitathatok vele olyan kérdéseket, amelyekre együtt hatékonyabban megoldást találunk” – mondta az ülés után Bokor Tibor polgármester.

Szilveszter Szabolcs környezetmérnök, az energetikai tudományok doktora, valamint egy mérnöki tanácsadó cég tulajdonosa. Környezetmérnöki diplomáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Biomérnöki Tanszékén szerezte 2008-ban, a Bukaresti Műszaki Egyetem Hidraulika és Környezetmérnöki Intézetében biológiai szennyvíztisztítás témakörben szerzett doktori címet 2011-ben. Ezután tanársegéd, majd 2014-től egyetemi adjunktus a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Biomérnöki Tanszékén.

Tizenkét éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, eddigi pályafutása alatt tizenhat angol nyelvű szakcikknek volt társszerzője, 25 konferencián vett részt (2016 AWSPT Legjobb előadás díj), hat kutatási projektben volt vezető vagy tag. 2010-ben a heidelbergi EMBL világhírű kutatóközpont P-Cube ösztöndíjasaként kutatási munkát végzett bioaggregátumok mikroszkópos vizualizálása terén. Az ecuadori tanügyminisztérium Prometeo ösztöndíjasaként egy évig Ecuadorban vízgazdálkodás területén végzett kutatást (ivóvíz- és szennyvíztisztítási technológiák üzembe helyezése, vízhálózat hidraulikai modellezése, hálózati vízveszteség stb.), valamint tanított a helyi egyetemen. A Sapientia-egyetemen környezettechnológiai tárgyakat oktat, emellett az Erasmus+ program keretében tanított Budapesten (ELTE) és Veszprémben (Pannon Egyetem), valamint 2018-ban vendégoktató volt a Dél-Afrikai Köztársaságban a Fokvárosi Műszaki Egyetemen (CPUT). Akadémiai tevékenysége mellett számos ipari megbízatást kapott víz, szennyvíztisztítás és más környezeti biotechnológiai területen. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagja, a Román Környezeti Egyesület vezetőtanácsának tagja. Kétszer kapta meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által hirdetett Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjat (2017, 2018), valamint a Marie Curie kutatási pályázat (MSCA) Kiválósági Díját (2018). Számos angol nyelvű szakfolyóiratnál szakmai bíráló.

Önkormányzati képviselői tevékenysége alatt több határozattervezetet dolgozott ki és terjesztett elő, a városrendezési bizottság elnökeként az elmúlt négy évben több mint negyven határozattervezetet vizsgált át és hagyott jóvá. Az ő nevéhez fűződik a fizetéses parkolás szabályzatának és alkalmazásának kidolgozása (Kiss Levente kollégájával közösen), a szimbólumpályázat szabályzatának kidolgozása, alkalmazása és lebonyolítása, a Helyi Rendőrség hatásköréhez tartozó szabályzat előterjesztése és vitatása (a Helyi Rendőrséggel közösen).

Ő álmodta meg az önkormányzat két új platformját: a részvételi költségvetést és a hibabejelentő rendszert, előkészítette és koordinálta az informatikai felületek kivitelezését. Emellett a Fortyogó Piknik ötletgazdája és látványtervének készíttetője. Szorgalmazza a Smart City – Okos Város irányába mutató eszközök alkalmazását. Ő kezdeményezte az Ezüst Akadémia előadássorozat meghonosítását – olvasható többek között a Szilveszter Szabolcs gazdag szakmai pályafutását bemutató sajtóközleményben.